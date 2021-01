Oplyste sin brors navn, da politiet standsede ham

En 25-årig mand fra Albertslund blev tirsdag klokken 17.00 standset af politiet på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde. Da betjenten bad om at se et kørekort, oplyste føreren mundtligt sit navn og fødselsdato, da han ikke havde sit kørekort med. Betjenten sigtede ham for ikke at medbringe sit kørekort, men fattede mistanke til, at føreren udgav sig for at være en anden og kontrollerede han identitet. Det viste sig, at føreren havde oplyst navn og fødselsdato på sin bror, fordi han ikke havde et gyldigt kørekort.

Patruljen fik fastlagt førerens identitet til at være en 25-årig mand fra Albertslund. Han blev sigtet for at overtræde straffelovens regler om falsk anklage, ved at oplyse broderen navn, så broderen risikerede at blive straffet for at overtræde færdselsloven. Han blev anholdt og taget med på stationen til afhøring og sagsbehandling. Den 25-årige erkendte, at han havde oplyst falsk navn, da han var bange for, at politiet ville beslaglægge bilen når han kørte uden kørekort. Det var der dog ikke grundlag for i denne sag. Ejeren af bilen blev sigtet for at overlade sit køretøj til den 25-årige, da man som bilejer har pligt til at sikre sig, at man kun låner sin bil ud til personer med kørekort. Efter afhøringen blev den 25-årige løsladt, men kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.