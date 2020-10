En af de hunde, der har mistet livet er den seks år gamle Kleiner Münsterländer Happy. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Opfordring til hundeluftere: Ring, hvis I oplever noget mistænkeligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opfordring til hundeluftere: Ring, hvis I oplever noget mistænkeligt

Greve - 28. oktober 2020 kl. 15:06 Kontakt redaktionen

Politiet går nu ind i sagen om de hunde, der er døde efter gåture på strande rundt omkring i Greve Kommune.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Årsagerne peger i retning af en form for forgiftning.

Kommunen bringer også en opfordring om at ringe til politiet på telefon 114, hvis man har oplever noget mistænkeligt eller har oplevet noget mistænkelig i løbet af sensommeren.

Som en del af efterforskningen har politiet bedt Greve Kommune om data, der viser badevandskvaliteten fra 1. juli og resten af sommeren.

Mortan Martinsson, formand for Teknik- og Miljøudvalget er glad for, at politiet nu går ind i sagen.

- Nu håber jeg, at politiet finder årsagen. Det er vigtigt for mig og for udvalget, at kommunens mange hunde kan færdes trygt på stranden, siger han.

Greve Kommune skriver, at der på sociale medier har været spekulationer om, hvorvidt hundene kan have spist rottegift, som er lagt ud af kommunen, og derfor har kommunen offentliggjort en redegørelse på hjemmesiden om, hvordan rottegift bliver brugt.

Kommunen oplyser, at det fremgår af redegørelsen, at der skal ganske store mængder rottegift til at slå en hund ihjel, og derfor er det sandsynligvis en anden årsag.

Fakta om rottebekæmpelse i Greve Det er skadedyrsfirmaet Kiltin, som står for bekæmpelse af rotter i Greve Kommune, hvilket sker med rottegift og smækfælder. Rottegiften bliver kun brugt udendørs, og den bliver altid forsvarligt lagt i aflåste kasser. Der har i den forbindelse ikke været eksempler på rottekasser, der har været brudt op. Derudover er Kiltins biler altid aflåst, når de ikke er i brug, så der ikke kan stjæles gift, mens rottebekæmperen er på tilsyn.

Kiltin bekæmper også rotter med giftblokke i kloakkerne i udvalgte boligområder, men de har heller ikke her oplevet, at der er blevet stjålet giftblokke. Hvis hunde har spist rottegift på stranden, er det derfor med overvejende sandsynlighed ikke rottegift, som Kiltin gør brug af i bekæmpelsen af rotter i Greve Kommune.

[list]

[/list] [list] [/list] Redegørelsen kan læses her.