Se billedserie Alle partier på nær DF var enige om, at strandvejen helst skal have et spor i hver retning. Foto: Emil Kristensen

Ønsker om færre spor og mere sikkerhed på strandvejen

Greve - 09. september 2021 kl. 11:26 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det er svært at forestille sig en fremtid, hvor strandvejen i Greve har mere end et spor i hver retning.

Det står klart efter et borgermøde onsdag aften, hvor netop strandvejens fremtid blev diskuteret af politikere og borgere.

Det var grundejerforeningen Greve Strand, der havde indbudt til borgermødet, efter et borgerforslag om at indskrænke strandvejen til et spor i hver retning havde fået mere end 1000 stemmer, og derfor skal behandles i byrådet.

Til borgermødet tilkendegav både borgmester Pernille Beckmann (V), John T, Olsen (S), Brigitte Klintskov Jerkel (K), Mehmet Dogru (EL), Hans-Jørgen Kirstein (NB) og Lars Bjarne Nielsen (RV) under en paneldebat, at de helst ser, at strandvejen reduceres til en to-sporet vej på hele strækningen i Greve. Kun Mortan Martinsson kunne på Dansk Folkepartis vegne fortælle, at partiet ønsker, strandvejen fortsat skal se ud, som den gør.

Den melding fik en noget lunken modtagelse af de omtrent 80 borgere, der var mødt op, og i salen bad folk ham - nærmest vantro - om at gentage, hvad han lige havde sagt.

Det var nemlig aftenens upopulære holdning blandt borgere, som havde trafiksikkerhed og et opgør med trafikstøj og vanvidsbilisme på strandvejen højst på tapetet.

Det samme gjaldt som sagt for størstedelen af panelet.

Klimavej Forud for debatten havde Skov- & Landskabsingeniør Christian Mattle holdt et oplæg om, hvordan man kan gøre en vej som strandvejen mere klimavenlig og ved hjælp af træer i vejkanten kan lette trykket på kommunens kloaknet.

Det vil kræve, at asfalt skal graves op, og et system, der bedst forklares som en underjordisk kapilærkasse installeres under asfalten. Her gemmes regnvandet, så træerne kan suge det op.

- Et træ med en krone på fire diameter kan optage 1000 liter vand om måneden og samtidig er træerne med til at optage co2 og andre partikler, lød det blandt andet i oplægget.

Der var i panelet enighed om, at det lød både spændene og dyrt. Og før der træffes nogle beslutninger, vil byrådet have undersøgt forholdene på strandvejen nærmere.

- I det netop indgåede budgetforlig er der sat penge af til en undersøgelse af forholdene på strandvejen, og jeg tror på, at vi kan komme med fornuftig plan for fremtiden, når den er på plads og vi ved, hvad behovet er, lød det fra Pernille Beckmann.

- Man kunne forestille sig, at udviklingen kunne ske i etaper, og for mig er det vigtigt, at den sker i dialog med borgere og erhvervslivet, lød det fra Brigitte Klintskov Jerkel.

En udlægning som Lars Bjarne Nielsen og Hans-Henrik Kirstein også gav udtryk for.

- Vi skal have meget mere borgerinddragelse. Det skal ikke kun være i de indledende faser af projekterne, men også efterfølgende når de skal implementeres, sagde Lars Bjarne Nielsen.

- Det er jer, der har idéerne, og derfor skal i inddrages, lød det fra Hans-Jørgen Kirstein.

John T. Olsen pegede konkret på mere plads til fodgængere og cyklister.

- Det sker ofte, at man som fodgænger skal springe for livet for de lycraklædte mænd på racercykler og knallerter, sagde han med henvisning til de dele af strandvejen, hvor fortov og cykelsti kun er adskilt af en malet streg.

Mehmet Dogru gjorde også opmærksom på, at det er et enormt stort problem, at mange bilister kører over for rødt.

- Det er livsfarligt og man oplever tit, at strækningen fra Godsvej ind mod Ishøj bruges som racerbane, sagde han.

Et spor frem for klima Efterfølgende blev de fremmødte delt i grupper, hvor de kunne komme med idéer, og da der blev samlet op på dem, stod det endnu mere klart, at en tosporet vej hellere skulle have været etableret i går end i morgen, hvis det stod til borgerne.

- Man kan fx købe betonklodser og spærre nogle af sporene af. På den måde kan man lave en midlertidig løsning, inden man finder på noget permanent, lød en idé fra salen blandt andet.