Nyt valgforbund vil have Venstre fra magten

Greve - 14. august 2021 kl. 08:04 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

De fire partier Enhedslisten, SF, De Radikale og Veganerpartiet har besluttet sig for at gå i teknisk valgforbund for at sikre, at en stemme på et af de fire partier bliver udnyttet bedst muligt. Det skriver partierne i en pressemeddelelse.

Indgåelsen af valgforbundet er sket i en erkendelse af, at partierne deler en række grundværdier og kæmper for en flere af de samme mærkesager.

- Jeg kender de andre partier og medlemmer i forvejen, og vi har allerede et godt samarbejde. Jeg ved, at nogle af de sager, som vi i Enhedslisten har kæmpet for byrådet som fx lukningen af Børnehuset Syd og Verdensmålene er sager, som også har optaget de andre partier. Ved at indgå valgforbund er vi sikre på, at der vil komme nogle ind, som kan fortsætte med at tage de kampe, siger Mehmet Dogru, Enhedslisten.

Ny borgmester En af valgforbundets mærkesager er, at Greve Kommune skal have en ny borgmester, og i den aftale partierne har indgået med hinanden fremgår det, at som det lokalpolitiske landskab ser ud lige nu, vil de pege på en socialdemokratisk borgmester.

- Som det ser ud nu, er Socialdemokratiet det største parti i mindretalsgruppen, og derfor er det naturligt, at det er en kandidat herfra, vi peger på som borgmester. Men det ligger ikke fast endnu, og den endelige beslutning vil først blive truffet, når stemmerne er talt op, siger Lars Bjarne Nielsen, spidskandidat for de Radikale.

En ting står dog klart: siddende borgmester Pernille Beckmann skal ikke regne med opbakning fra partierne i valgforbundet.

- Jeg kan ligeså godt sige det klart, I SF kommer vi ikke til at pege på en Venstre-borgmester i Greve Kommune. Vi kan ikke stå inde for den politik, der er ført og de fejl, der er lavet i denne valgperiode, siger Linda Heegaard (SF), og peger blandt andet på lukningen af Børnehuset Syd, lukkethed omkring afskedigelsen af kommunaldirektøren og fejlagtig sagsbehandling på især handikapområdet som årsager til, at der skal et nyt flertal til.

Også hos de Radikale ser man et behov for luftforandring i byrådet.

- Når jeg har siddet til byrådsmøder, har jeg kunne mærke den dårlige stemning, der hersker, og uanset hvad, så er det borgmesterens ansvar at sikre et godt samarbejdsmiljø i byrådet, og det har ikke været tilfældet, siger Lars Bjarne Nielsen.

Grøn omstilling

Derfor er ordentlighed og bedre samarbejde mellem i byrådet også en mærkesag, som de kan blive enige om.

- Tonen i byrådet skal være mere sober og der skal tales pænere til hinanden på trods af uenigheder. Det kan godt være, at vi aldrig kan blive enige om en politisk sag, men man bør lytte til de modstridende argumenter på en ordentlig og respektfuld måde, siger Linda Heegaard.

Også i forhold til klima og miljø flugter partiernes synspunkter.

- Det der ligger os allermest på sinde, er lokal grøn omstilling, flere klimatiltag og mere vild natur, siger Lars Bjarne Nielsen.

Og hos Veganerpartiet går dyrevelfærd og klima hånd i hånd.

- Min kernemærkesag i dette valgforbund er, at vi i kommunen skal have mere plantebaseret mad i alle offentlige institutioner og på alle offentlige arbejdspladser, lyder det fra Jill Wortziger (Veganerpartiet).

- For det er nødvendigt at stoppe med at udnytte levende, sansende væsener. Og serverer Greve Kommune fremover velsmagende, plantebaseret mad for sine ansatte er det i høj grad også godt for vores klima og folkesundhed. Vi må gå foran på disse områder.

Flere ind i byrådet På nuværende tidspunkt er det kun Enhedslisten, der er repræsenteret i byrådet, men det skulle gerne se anderledes ud, når stemmerne er talt op.

- Det bedste ville være, hvis alle partier blev repræsenteret i byrådet, men som samlet valgforbund skal vi mindst have valgt to ind, før det er en succes, siger Mehmet Dogru,

- Vi stræber højt, og kan vi få valgt tre ind er det fantastisk og ender vi med fire er det fantastisk fantastisk, supplerer Linda Heegaard.