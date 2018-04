Nyt erhvervsnetværk ser dagens lys

Greve Golfklub har taget initiativ til netværket, og netværket får til huse i klubbens lokaler. Dog har selve netværket ikke noget med golf at gøre - der er blot tale om, at netværket får adresse der.

Til informationsmødet bydes der på stor morgenbuffet, og bagefter vil der være et indlæg om, hvor vigtigt et nerværk er i et lokalområde, og hvor vigtigt det er at kende hinanden. Alex Nyborg Madsen givet en peptalk om netværk og hvordan man bruger netværket. Den suppleres med anekdoter fra Alex' egen erfaring med at netværke.