Nyt erhvervsnetværk holder kickoff

Greve - 12. april 2018 kl. 12:49 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netværk, netværk, netværk. Gang på gang bliver adgangen til kontakter inden for forskellige brancher fremhævet blandt virksomheder, politikere og jobkonsulenter. Har man et bredt netværk, har man gode muligheder for at komme igennem med sine idéer, lyder det ofte.

Fredag får lokale erhvervsdrivende så mulighed for at skrive nye numre i telefonbogen, når der er kickoffmøde for et nyt erhvervsnetværk, som Sponsornet står bag. 'Sponsornet tilbyder hjælp til alle typer af netværk i klubber og foreninger. Vores metoder er afprøvede, hvor vi kan være med til at sikre professionel drift, inspiration, involvering og dynamik og ikke mindst en platform for at generere nye sponsorer.' Sådan lyder det på Sponsornets hjemmeside, hvor det også fremgår, at 'samarbejdet med sponsorer er afgørende for de fleste idrætsklubber og foreninger. Et dynamisk og stærkt netværk blandt sponsorerne skaber større kontinuitet i sponsorindtægterne uafhængigt af de sportslige resultater.'

- Meningen bag netværket er at styrke det lokale, både erhvervslivet og foreningernes sponsorer. Alle er velkomne - både erhvervsledere, hr-chefer og de små butikker i området, som kan skabe nye relationer til hinanden, siger Steen Claudi fra Sponsornet.

Sammenhold vigtigt

På første møde er det Alex Nyborg Madsen, som kommer og fortæller om sine erfaringer med at skabe netværk. Næste gang kan det være Rigspolitiet, der fortæller om udfordringer ved nethandel, Ulrik Wilbek, der fortæller om at sætte sig et ambitiøst mål, eller en, som kan give et Linkedin-kursus, forklarer Steen Claudi.

Han er blevet kontaktet af Greve Golfklub, som tog initiativ til erhvervsnetværket, som skal mødes nogle gange om året, hvis der er interesse for det.

- Det er vigtigt, at vi står sammen i et område som vores, og det er vigtigt, at vi er bevidste om hinanden og støtter bredt. Vi forsøger med dette netværk at samle virksomheder og forretningsdrivende fra lokalområdet i et fælles forum, hvor man udvikler sig selv, sin virksomhed og udbygger sine relationer, siger bestyrelsesformand i Greve Golfklub, Frede Kruse-Christiansen.

Ifølge Steen Claudi fokuserer erhvervsnetværket på opbygning af relationer, personlig udvikling og faglig udvikling. Et af målene er at give idrætsforeningernes sponsorer noget mere for pengene, end de har været vant til

- Netværket skal blandt andet skabe værdi for klubber. Det at skaffe sponsorer for idrætsklubber bliver sværere og sværere, fordi de vil have noget tilbage. Et banner i en hal er ikke nok. Erhvervsnetværk giver noget unikt. En del klubber har spurgt, om vi kan hjælpe, siger han.

Betina Ingerslev, der er konsulent og underviser på CBS, er facilitator i det nye netværk. Planen er, at erhvervsnetværket mødes 10 gange årligt typisk til morgenmøder klokken 6.45 til 8.30, hvor man efter en morgenbuffet holder et fagligt netværksmøde. Første gang er i morgen fredag i Greve Golfklub klokken 6.45.