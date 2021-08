Se billedserie Formand i Greve Håndbold, Ronni Mark Nielsen, er meget begejstret for den nye bane. Foto: Emil Kristensen

Ny strandhåndboldbane skal komme alle til gode

Greve - 19. august 2021 kl. 10:30 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Henover sommeren har gravemaskinerne haft travlt ved Greve Idrætscenter, hvor der bag atletikbanen er blevet etableret en kæmpe »sandkasse« på 30 gange 30 meter, som hovedsageligt kan bruges til strandhåndbold, men alle, der kan få gavn af banen, er velkommen til at bruge den.

Sådan lyder det fra Ronni Mark Nielsen, formand for Greve Håndbold.

Det er ham, der gjort drømmen om en strandhåndboldbane til virkelighed, blandt andet ved at søge og modtage en bevilling hos Slots- og Kulturstyrelsen på 148.900 kroner til banen.

- Det har været håndboldklubbens drøm længe, så vi ikke behøver at slæbe alt vores udstyr ned til stranden, når vi skal træne strandhåndbold, siger han.

- Jeg opdagede, at man kunne søge en pulje til projekter, der skulle rykke indendørs idrætsgrene udenfor, og den var selvfølgelig skræddersyet til vores plan.

Betalte selv resten Det samlede pris for den store sandkasse er 250.000 kroner, og det er Greve Håndbold og Greve Idrætscenter, der har delt den resterende udgift på 100.000 kroner imellem sig.

- Jeg er glad for, at vi selv har stået for at få finansieringen i hus, og det ikke har været nødvendigt med kommunale kroner til projektet, siger Ronni Mark Nielsen.

Han fortæller, at samtlige idrætsforeninger har mulighed for at booke banen på samme måde, som det for eksempel er muligt at booke de forskellige haller i idrætscenteret.

- Vi har lavet en aftale om, at håndboldklubben har fortrinsret, fordi vi har været med til at finansiere den, men alle kan få lov til at bruge den, ligesom vi lader målene stå, så alle Greves borgere kan komme ned og spille på banen, hvis den ikke er optaget, siger han.

I Greve Håndbold er de glade for, at de nu ikke behøver at skulle hele vejen ned til stranden, når indendørssæsonen slutter og strandhåndboldsæsonen begynder.

- Strandhåndbold begynder at fylde mere og mere, og hvert år er klubbens hold med til en række turneringer i løbet af sommeren. Den nye bane giver os bedre muligheder for at blive endnu bedre, siger Ronni Mark Nielsen.

- Der er også mange fordele ved at løbe og træne i sand, det giver blandt andet større styrke omkring anklerne, som er med til at forebygge skader i løbet af sæsonen, så alt i alt er vi rigtig glade for den nye bane, afslutter Ronni Mark Nielsen.

Håndboldbanen måler som skrevet 30 gange 30 meter, den er etableret med dræn under sandet, så der kan spille på den, selvom det har regnet kort forinden.