Morten Dahlin er ny formand for Folketingets retsudvalg. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Ny retsformand vil bruge lokale erfaringer

Greve - 03. marts 2021 kl. 05:53 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Morten Dahlin har gjort kometkarriere, efter at han blev valgt ind i Folketinget ved valget i sommeren 2019. Han har allerede markeret sig med udspil om integration, ydelser til flygtninge og forslag til stramninger i forhold til hjemsendelser.

Den 31-årige politiker har siddet i byrådet i Greve i årevis, hvor han var gruppeformand for Venstre, indtil han fik et af de 179 sæder på Christiansborg.

Det har været en tumultarisk tid for partiet, der blandt andet har mistet Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg, som er blevet løsgængere. Det har tvunget Venstre til at ryste posen, og det er blevet Morten Dahlins chance. For nylig blev han nemlig udnævnt til formand for Folketingets retsudvalg. En titel, som han naturligt er stolt over.

Fokus på Hundige

Preben Bang Henriksen er blevet Venstres retsordfører, og de kommer til at arbejde tæt sammen. Som et privilegie, der følger med titlen som formand for retsudvalget, kan Morten Dahlin tage sager op, og det har han tænkt sig at gøre.

- Der er to ting, som jeg kan bruge min opvækst og kendskab til Greve og især Hundige til. Det er, at vi skal have stoppe vanvidskørsel og samtidig sikre mere tryghed på stationerne, siger Morten Dahlin og fortsætter:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har udfordringer i Hundige. Der er sket en eksplosion af bilister, der kører så vanvittigt, at de sætter andre folks liv i fare, og samtidig er der forældre, der ikke tør lade deres børn gå alene hjem fra stationerne. Sådan skal det ikke være, siger Morten Dahlin.

Han foreslår, at det skal være nemmere for politiet at konfiskere biler, allerede første gang en bilist kører 'vanvittigt.' Præcis hvor grænsen skal gå, før kørsel er vild nok til, at det skal være muligt, skal drøftes, men Dahlin slår fast, at der skal mere til, end at man kører 55 kilometer i timen på Hundige Centervej.

Selv oplevet det

Morten Dahlin er opvokset i Hundige og har selv oplevet at skulle passe på, fordi bilister har trykket meget mere på speederen end hvad der er tilladt.

- Vi skal forhindre den vanvidskørsel omkring Bilka, som jeg selv har oplevet, så det vil jeg tage op i udvalget. Vi skal være mere konsekvente. Hvis man kan få taget sin bil første gang, man kører så vildt, at andres liv er i fare, tænker man sig nok en ekstra gang om, inden man fyrer den af, siger han.

På tryghedsområdet vil Morten Dahlin have, at kommuner skal kunne ansætte private vagter for at sikre trygheden ved togstationerne, så ingen er så bange for at bevæge sig i området, at de ikke vil tage toget.

- De her to emner, som jeg kan relatere fra mit eget område, vil jeg tage op i retsudvalget, så vi kan få løst problemerne i hele landet, siger han.