Ny privat daginstitution åbner i 2023

Greve - 05. maj 2021 kl. 11:45

Greve Kommune og den danske ejendomsvirksomhed NREP har netop underskrevet en købsaftale om køb af en grund ved Frydenhøj Allé i det kommende boligkvarter Hundige Strandby. Dermed er en ny daginstitution rykket et skridt nærmere.

Daginstitutionen bliver privat, og det glæder borgmester Pernille Beckmann, som ser frem til, at forældre i kommunen dermed får større valgfrihed, når de skal vælge institution til deres børn.

- Børn og familier er ikke ens, og derfor er det vigtigt, at der er mulighed for frit at kunne vælge mellem forskellige slags institutioner med forskellige pædagogiske tilgange. Derudover tror jeg, at den private daginstitution vil komme med pædagogiske idéer, som kan udvikle og løfte området til gavn for hele kommunen, siger Pernille Beckmann.

Bæredygtigt byggeri NREP planlægger at opføre en daginstitution på omkring 1150 kvadratmeter med fokus på et sundt indeklima. Sidste år købte NREP en grund lige ved siden af, hvor de bygger et friplejehjem, og det er således planen, at der bliver synergi mellem de to naboinstitutioner.

- Vi ved, at det giver stor glæde hos både børn og ældre, når plejehjem og daginstitutioner ligger tæt ved hinanden. Vi ser derfor frem til at opføre denne bygning, som Rubow Arkitekter har designet med fokus på et godt indeklima, siger Klaus Ahm, udviklingsdirektør hos NREP.

Daginstitutionen skal drives af nonprofit-virksomheden Klax, som vil skabe et pædagogisk tilbud, hvor børnenes leg og læring er central, forklarer administrerende direktør, Per Aalbæk Nielsen.

- Vi glæder os til at tilbyde børn og forældre i Greve Kommune et spændende pædagogisk tilbud i en bygning af høj kvalitet. For Klax står den legende læring i de pædagogiske aktiviteter centralt for udviklingen af det enkelte barn i det sociale fællesskab. Det understøtter vi igennem indretningen, hvor rummene vokser i takt med børnenes alder og udvikling. I vuggestuen lægger vi vægt på nøje udvalgte materialer og møbler til at stimulere alle sanserne, mens børnehavedelen vil byde på funktionsrum med fokus på krop og bevægelse, hvor børn kan udvikle deres naturlige nysgerrighed for musik, natur og science, kreativitet og kunst samt samfund og sprog, siger Per Aalbæk Nielsen.

Daginstitutionen forventes at være klar til brug i slutningen af 2023, og den vil have plads til omkring 120 børn