Ny organist skal meget mere end at spille i kirken

Greve - 04. september 2021 kl. 08:19 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Louise Bisgaard Vase har blandt andet sat sig for, at Hundige Kirke skal have et børnekor for drenge og piger mellem 10 og 15 år.

Selvom hun ikke har været ansat længe, bevæger Louise Bisgaard Vase sig hjemmevant rundt i Hundige Kirkes lidt kringlede planløsning.

- Det kan godt være lidt af en labyrint at finde rundt, men jeg har efterhånden lært det, siger hun.

Louise Bisgaard Vase blev i juli ansat som organist i Hundige-Kildebrønde Sogn, en tjans hun deler med Eigil Møller, og udover at hitte rundt i selve kirken, skal den 35-årige organist også finde ud af, hvordan opgaven skal løses.

For i de fleste kirker hører det fortiden til, at organistens opgave kun er at sørge for musikken til gudstjenester, og det er i ligeså høj grad alle de andre opgaver, der vakte Louise Bisgaard Vases interesse for jobbet.

Hun har blandt andet fået ansvaret for kirkens børnekor, og det er selvsagt ingen nem opgave, da der egentlig ikke eksisterede et børnekor, da hun blev ansat. Det har hun nu sat sig for at stable på benene.

- Det bliver en sjov opgave at bygge et børnekor op, og jeg glæder mig til at være med til at skabe musik og sangglæde, så børnene kan opleve det skønne ved at være sammen om musik, siger Louise Bisgaard Vase.

- Børnekoret skal ikke handle om x-factor men om fællesskab.

Uddannet musikpædagog Som korleder vil Louise Bisgaard Vase blandt andet trække på sin uddannelse i musikpædagogik og sin mangeårige erfaring som musikunderviser.

- Det er vigtigt, at børnene har det sjovt, og derfor vil vi komme til at bruge kroppen og bevægelse rigtig meget, når vi mødes og synger, siger hun.

Hundige Kirke har i forvejen et pigekor, som blandt andet deltager i konkurrencer rundt om i landet.

- Det er selvfølgelig håbet, at nogle af dem fra børnekoret, bliver så glade for det og har talent, så de kan blive en del af pigekoret på længere sigt, siger hun.

Taget godt imod Det er nu ikke kun den yngste del af menigheden, Louise Bisgaard Vase skal underholde, det gælder også den lidt ældre del, som allerede har taget godt imod hende i kirken.

- Efter gudstjenesterne holder vi kirkekaffe, og det har mange været henne og spørge interesseret til, hvem jeg er, og samtidig er de også meget nysgerrige på musikken. Jeg oplever generelt, at det er en meget social og åben menighed her i sognet, siger hun.

Det har hun også oplevet de gange, hun har taget sin musik med ud af huset. Blandt andet når hun har været med præsten ude til gudstjeneste på et af kommunens plejecentre.

- Man fornemmer virkelig, at det for nogle af beboerne er ugens højdepunkt, når vi kommer og holder gudstjeneste og synger salmer, siger hun.

- Jeg har opdaget, hvor vigtigt det er, og der var en af beboerne på Strandcentret, som kom hen og fortalte, at hun havde glædet sig hele dagen til at vi kom.