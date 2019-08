Det er Marlene Lambertsen, ernæringsterapeut, der er hovedunderviseren på den to årige uddannelse, hvor også Frede Damgaard, ernæringsterapeut vil komme og undervise. Privatfoto

Ny kostvejleder- uddannelse i Greve

Greve - 11. august 2019

Til september starter den nye kostvejlederuddannelse i Greve på zonecollege skolen. Det er Marlene Lambertsen, ernæringsterapeut, der er hovedunderviseren på den toårige uddannelse, hvor også Frede Damgaard, ernæringsterapeut, vil komme og undervise. Tirsdag den 13. august holder skolen informationsmøde for interesserede.

Zonecollege blev grundlagt i 1985 og har et solidt fundament for at tilbyde kvalitetsbestemte alternative uddannelser med erfarne, dygtige undervisere. Nu har skolen slået dørene op for kostvejlederuddannelsen. Uddannelsen strækker sig over to år, hvor der er undervisning en weekend om måneden.

- Kostvejlederuddannelsen henvender sig til dem, som har interesse for sundhed, og det er der rigtig mange, som har, fortæller Marlene Lambertsen.

- Sundhed er et vigtigt begreb i vores moderne samfund, og som kostvejleder kommer du til at arbejde med individuel kostsammensætninger til dine klienter. Interessen for at blive kostvejleder udspringer nogle gange også fra, at man i sin egen baggrund selv er i berøring med sygdom, lidelse eller dyrker sport, og at man gerne vil vide mere om, hvordan man kan gøre det bedre gennem kost og tilskud, uddyber Marlene Lambertsen.

Vigtige emner

På uddannelsen vil man blive undervist i, hvordan kost indvirker på kroppen og fordybe dig i områder som fordøjelsen, tarmbakterier, leaky gut (utæt tarm), tarmlidelser, vitaminer, mineraler, kolesterol, diabetes, allergi, astma og sport for blot at nævne nogle. Læseplanen for uddannelsen vil blive gennemgået til informationsmødet. Undervisningen er alsidig og vil også indebære praktisk madlavning.

- Hvis du har interessen for sundhed og er nysgerrig efter at vide mere om sammenhænge mellem kost og krop, så har du et godt afsæt for at blive en dygtig kostvejleder, uddyber Marlene Lambertsen.

Hun er udover at arbejde som ernæringsterapeut i indre København også uddannet lærer og har undervist 10. klasse i idræt, anatomi, fysiologi, ernæringslære, madlavning og sundhed i mange år.

- Mit grundlag for at tilbyde en kostvejlederuddannelse er netop min store interesse for optimal sundhed gennem mad og samtidig mine evner som en god formidler og underviser. Min uddannelse som ernæringsterapeut har gjort mig i stand til at søge ny forskningsbaseret viden, som jeg vil bruge på kostvejlederuddannelsen. Den rummer også mulighed for, at du selv udvikler dig og får nye perspektiver, fortæller Marlene Lambertsen.

Hvis du vil vide mere, kan du gå ind og læse om uddannelsen, se læseplanen og tilmelde dig til informationsmøde tirsdag den 12. august klokken 16.30-18.30, hvor Marlene Lambertsen vil fortælle mere om uddannelsen og blende tre smoothies, som beviser, at sundhed smager godt. Kom og smag til informationsmødet.

Læs mere om uddannelsen på www.zonecollege.dk og om Marlene Lambertsen på www.morethanfood.dk