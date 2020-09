Ny institution skal ligge ved siden af friplejehjem

Der er behov for en institution i området, da byrådet tidligere har besluttet at sælge grunden, hvor institutionen Solsikken ligger og sælge området til byudvikling. Derfor skal Solsikken være nedlagt senest i 2023.

Det betyder, at Greve Kommune gerne skal have en ny institution klar til indflytning senest til december 2023, og derfor har det været vigtigt at få placeringen fastlagt, så administrationen nu kan gå i gang med forundersøgelser og arbejdet med en ny lokalplan.

Analyser viser, at der frem mod 2023-2024 bliver behov for 275 nye dagtilbudspladser, det er inklusiv de 60, som nedlægges med Solsikken.

Den nye institution skal efter planen have plads til 120 børn. Derfor er det forventningen fra administrationens side, at den skal opføres i to plan, da det ellers bliver svært at få plads nok til udearealerne.