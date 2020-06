Ny formand vil gøre Greve Håndbold endnu mere synlig

Ronni Mark Nielsen er ny bestyrelsesformand for Greve Håndbold.

Greve - 22. juni 2020 kl. 12:53 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ronni Mark Nielsen, som nu står i spidsen for Greve Håndbold, har et bredt kendskab til idrætten i Greve.

Ronni Mark Nielsen, som nu har sat sig i formandsstolen i Greve Håndbold, repræsenterer allerede klubben i brugerrådet i Greve Idrætscenter, hvor han er med til at fastholde et vigtigt samarbejde mellem foreningerne, så alle kan få optimale muligheder for deres drift af klubberne fremadrettet.

Ronni har de seneste to og et halvt år siddet i Greve Kommunes Idrætsråd, og han har generelt et bredt kendskab til idrætten i Greve Kommune.

Den nye formand brænder virkelig for foreningslivet. Det understreges af årsagen til, at han takkede ja til formandsposten.

- Jeg glæder mig meget til at arbejde som formand for bestyrelsen i Greve Håndbold, og jeg mener, at jeg kan bidrage med struktur, organisering og til at få Greve Håndbold endnu mere synlig på landkortet, som en klub - der gør mere end forventet. Jeg har selv en kæmpe passion for foreningsarbejdet og alle de frivillige, der yder en kæmpe indsats i dagligdagen. Det gælder særligt de frivillige ledere, der arbejder med børn og unge. Foreningslivet kan bare så meget mere, end de fleste tror, fortæller han.

- Vi vil i endnu højere grad være en breddeklub med plads til talent. Vi vil tilbyde håndbold til børn, unge og voksne uanset baggrund og niveau. Og vi vil være en attraktiv klub, der via dygtige og engagerede trænere og ledere fremmer håndboldsporten i lokalområdet, forklarer han videre om arbejdet i klubben med godt 400 medlemmer.

Ronni afløser Katarina Olah på formandsposten. Hun ønskede efter mange år at træde tilbage.

Ronni Mark Nielsen har selv to børn, der er aktive i klubben, så han har sin gang i klubben flere gange om ugen.