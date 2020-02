Ny formand for Venstre

Vores fornemmeste opgave bliver at sikre et godt valg for Venstre i Greve ved Kommunalvalget i november 2021 og herunder selvfølgelig genvinde borgmesterposten, udtaler Jesper Fini Kuhre.

Det seneste år har Venstre gennemført og deltaget i mange arrangementer rundt om i Greve og vi kommer fortsat til at være synlige, så de mere end 36 % Venstre vælgere i Greve får mulighed for løbende at møde deres lokalpolitikere, udtaler Jesper Fini Kuhre. Dernæst skal der igangsættes en proces om det lokale politiske program til KV21 om visioner for fremtidens Greve.