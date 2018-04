Mehmet Zeki Dogru er ny formand for Mangfoldighedsrådet. Han erstatter Justin Ajufo, der ikke ønskede at genopstille.

Ny formand for Mangfoldighedsrådet

Greve - 15. april 2018 kl. 06:08 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mangfoldighedsrådet i Greve har fået dets anden formand, siden det blev oprettet for et par år siden. Justin Ajufo ønskede ikke at genopstille, og dermed blev formandsstolen ledig. Den sætter Mehmet Zeki Dogru sig nu i, og han glæder sig.

- Det er en ære at være formand for et projekt, der handler om at sprede fællesskabet mellem hinanden. Målet er at prøve så meget som muligt at komme igennem til kommunen med forslag og idéer og at skabe aktiviteter, der fortæller om, hvem vi er, siger Mehmet Zeki Dogru, der i øjeblikket også sidder i byrådet for Enhedslisten.

Han forklarer, at et af Mangfoldighedsrådets formål er at komme den fordømmelse af borgere med anden etnisk baggrund, som der findes i Greve i Mehmets øjne, til livs.

- Vi vil fortsætte med at holde kulturdag i borgerhuset med forskellige aktiviteter. Der plejer at komme mange, både etnisk danskere og borgere med en anden etnisk baggrund, siger han.

Han og resten af rådet arbejder også på at rejse økonomisk støtte, så det kan arrangere flere ture til for eksempel Nationalmuseet eller kanalrundfart for at vise for eksempel flygtninge, hvordan det er at leve i Danmark. Samtidig gælder det om at udviske forskellen på bydelene i Greve Kommune, forklarer Mehmet Zeki Dogru.

- Der er stor forskel i Greve på, hvordan man ser hinanden. I Hundige ser man en flygtning som en borger. Længere væk i kommunen kan man føle, at man ikke hører til her, hvis man har anden etnisk oprindelse, og det vil vi forsøge at stoppe, siger han.