Freddy Christiansen er klar til opgaven som formand for FrivilligCenter Greve.

Ny formand for FrivilligCenter Greve

Greve - 24. juni 2021 kl. 16:07 Kontakt redaktionen

Freddy Christiansen er ny formand for FrivilligCenter Greve.

Efter otte år på posten overdrager Britta Jacobsen formandsposten i FrivilligCenter Greve til Freddy Christiansen. Det blev besluttet efter foreningens generalforsamling. Britta har været med helt fra den spæde start i 2013, hvor hun var en af initiativtagerne til et frivilligcenter i Greve Kommune.

Om sin tid som formand fortæller Britta:

- Det har været en spændende opgave at være med til at starte og udvikle et frivilligcenter i Greve. Nu er det tid til, at nye tanker og kræfter tager over, så udviklingen kan fortsætte. Det er derfor med stor glæde, at jeg giver stafetten videre til Freddy, der har visioner og er en handlingens mand.

Freddy, som repræsenterer Hemingway Club, er klar til at tage stafetten videre.

- FrivilligCenter Greve er et naturligt centrum for at knytte de mange interesser og foreninger i Greve sammen, og være en dynamo for nye interessegrupper og katalysator for at hjælpe eksisterende og nye interessegrupper med at blomstre i fællesskabet, siger Freddy Christiansen.

Som et af 68 frivilligcentre i Danmark, arbejder FrivilligCenter Greve for at støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt. Det bliver gjort gennem konsulentbistand til foreninger og selvorganiserede aktiviteter, kurser og netværksmøder samt afholdelse af arrangementer, såsom Frivillig Fredag, Greve Sommerfestival, Frivilligdag med Greve Gymnasium og julemarked. Der bliver også arbejdet på at engagere flere Greve-borgere i det lokale foreningsliv, herunder særligt unge og ældre. Frivilligcentret er også stedet man skal kontakte, hvis man ønsker at blive frivillig eller har en god idé til et nyt fællesskab.

Frivilligcentret kører også tre større fondsstøttede projekter målrettet henholdsvis unge, som savner et fællesskab, og borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Projekterne hedder UngeSkaber, Tank Op og Q.

FrivilligCenter Greve har kontor på Greveager 9 i forlængelse af Greve Borgerhus.