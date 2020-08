Se billedserie Allan Scheller vil gerne etablere et særligt formidlingsrev ud for Mosede Havn, hvor man iført dykkermaske og snorkel kan gå på opdagelse.Foto: Emil Kristensen

Ny forening vil sikre mere liv under overfladen i Køge Bugt

Greve - 07. august 2020

Kunstige stenrev skal sikre større biodiversitet og øget liv under havoverfladen i Køge Bugt.

Det mener den nystiftede forening Køge Bugt Stenrev, der blev dannet i slutningen af juni.

Her ser man gerne, at der i det øde ørkenlandskab, der hersker mange steder under overfladen i Køge Bugt, bliver skabt små undervandsoaser, hvor planter og fisk kan trives.

Sådan fortæller Allan Scheller, der er idémand og formand for foreningen.

- Det vil blandt andet skabe bedre betingelser for lystfiskere, fordi større fisk vil have steder, de kan søge føde, og det vil give mulighed for at opleve livet under vandet, hvis man er ude og svømme med dykkermaske og snorkel, siger formanden.

Rent lavpraktisk skabes et stenrev ved, at sten i varierende størrelser sænkes ned på bunden og stables i pyramideforme på et areal, der kan fylde fra godt en halv kvadratkilometer og opefter. Her vil blandt andet tangplanter kunne hæfte sig fast og skabe gode forhold for småfisk og andre havdyr.

- Ved Als i Nordjylland har man igennem de seneste ti år lavet lignende tiltag, og her har man set, at et nyetableret rev giver nyt liv efter få år, siger Allan Scheller.

Allan Scheller peger ud i vandet foran Mosede Havn, hvor han gerne vil etablere et stenrev tæt ved kysten. Foto: Emil Kristensen

En dyr affære I første omgang er det foreningens håb, at der kan etableres to stenrev. Et skal ligge et godt stykke ude i bugten, mens et mindre stenrev skal etableres tættere på kysten ved Mosede Havn.

Det skal fungere som et såkaldt formidlingsrev, hvor man iført maske og snorkel kan gå på opdagelse under overfladen.

Allan Scheller anslår, at det vil koste et sted mellem tre og fem millioner kroner at etablere de to første rev.

- Der skal laves en del indledende undersøgelser af havmiljøet, og så skal der selvfølgelig fragtes sten ud i vandet, siger Allan Scheller.

Han forklarer dog, at der kan søges penge hos flere fonde i Danmark, der kun har til formål at sikre et bedre havmiljø.

- Jeg er overbevist om, at vi godt kan få bevilliget midler til projektet, men det kræver i første omgang, at der er en folkelig opbakning omkring det, siger formanden.

Derfor er foreningen nu gået i gang med at finde både aktive og passive medlemmer, der bakker op om idéen.

Medlemskaberne koster årligt 50 eller 100 kroner for private, 500 kroner for forneninger, mens firmaer kan købe medlemskab for 2000 kroner.

- Det er ikke medlemsgebyrerne, der kommer til at betale for etableringen, men det er vigtigt at vise, at folk er villige til at være med og bakker op, når der skal søges fondsmidler, siger Allan Scheller.

- På Als fik de bevilliget omkring 10 millioner kroner af Veluxfonden, da de gik i gang med arbejdet, siger han.

Ved Als i Nordjylland har et kunstigt stenrev skabt mere liv under havoverfladen. Privatfoto

Hvor er fiskene? Allan Scheller fik idéen, da han som lystfisker undrede sig over, at det blev noget sværere at få en torsk på krogen. Den oplevelse havde flere fiskere, han talte med, og derfor begyndte han at undersøge, hvorfor der var færre fisk i Køge Bugt.

Han fandt ud af, at man i mere end 100 år netop har fisket store sten op af bugten, fordi de blandt andet kunne bruges til at bygge moler.

Foreningen har sit udspring i Greve Kommune, men det er både håbet og målet, at de nye stenrev kan etableres i hele Køge Bugt og derved være til gavn for havmiljøet fra Dragør i nord til Stevns i Syd.

- Vi har allerede medlemmer fra steder som Borup og København, og alle er velkomne til at melde sig ind, siger Allan Scheller.

Etableringen af stenrevene kommer til at ske i tæt samarbejde med DTU Aqua, som står for de indledende undersøgelser og Kystdirektoratet, som skal give tilladelserne til at etablere dem.

Vil man vide mere om projektet eller være medlem af foreningen, kan man besøge hjemmesiden koegebugtstenrev.dk.