Ny folkeskov blev indviet

Greve - 26. april 2018

Et samarbejde mellem blandt andre den selvejende organisation Growing Trees Network Foundations koncept folkeskoven.dk, Skovlyst Bryggeri og Naturstyrelsen sætter fokus på opførelsen af nye folkeskove i hele Danmark - og i går onsdag den 25. april blev den første folkeskov plantet i Greve, der skal sikre rent drikkevand til borgerne i fremtiden.

I 2016 afsluttede Naturstyrelsen en mangeårig kortlægning af Danmarks vigtigste grundvandsområder. Kortlægningen synliggør behovet for etablering af mange flere skove, der skal beskytte grundvandet, skriver man i en pressemeddelelse fra projektet. Her står der også, at den nye folkeskov i Greve er strategisk placeret over vigtige drikkevandsressourcer.

- Ved at plante træer i økologisk dyrkede skove over drikkevandsressourcer hjælper vi til at bevare det rene drikkevand. Samtidig lagrer træerne store mængder CO2, giver levesteder til dyr, og vi får nye, herlige skovperler, som vi kan udfolde os i rekreativt, samtidigt er vi med kærlighed til mennesker, dyr og naturen, siger Lars Heiselberg Vang Jensen, formand i Growing Trees Network Foundation, i pressemeddelelsen.

Skovlyst Bryggeri indgik tidligere i år et samarbejde med Growing Trees Network Foundation om at donere penge til at plante nye folkeskove i hele Danmark.

- Hos Skovlyst har vi gennem årene brygget og udviklet øltyper, som tager udgangspunkt i skovens råvarer. Derfor mener vi, at det er på tide, at vi giver noget tilbage til skoven og hjælper til at bevare og rejse mere skov i Danmark for at sikre samme gode egenskaber til de fremtidige generationer, siger Casper Møller, brygmester i Skovlyst Bryggeri, i pressemeddelelsen.

Indvielsen af Greve Folkeskov gav også anledning til, at lokale borgere og andre interesserede kunne komme forbi og håndplante nogle af folkeskovens træer.