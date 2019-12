Centerchef for Sundhed & Pleje, Martin Nordentoft Rasmussen, centerleder af Kompetencecenter for demens, Marianne Mouritsen Jensen samt projektleder Christel Damgaard har haft hovedansvaret for, at kompetenceløftet har levet op til de mål, der var sat i ansøgningen til Sundhedsstyrelsen. Der udover, har ældechef Susanne Ormstrup været været med i ledelsen af projektet. Foto: Christel Damgaard

Nu taler alle samme sprog

Fra Jorden til Månen. Sådan betegnes det ofte, når borgere rammes af demens. Det kan være en svær rejse, og ruten kan være svær at forstå. Derfor har 721 medarbejdere og 33 ledere i Greve Kommune været gennem et forløb, som har skullet løfte kompetencerne på plejecentrene, hjemmeplejen, sygeplejen, træningsenheden, sundhedsteamet og visitationen. Kompetenceløftet har været ganske særligt, da konsulenterne fra demensrejseholdet og projektleder har været ude og sparre med medarbejdere og ledere, hvilket har gjort, at teorierne er blevet omsat til praksis med det samme.

