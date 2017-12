KLAR Forsyning afholder valget elektronisk, og det vil sige, at du kan stemme via klarforsyning.dk fra din computer, iPad og tablet. Du skal bare bruge dit NemID. Foto: Katrine Wied

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan du stemme til forbrugervalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan du stemme til forbrugervalg

Greve - 06. december 2017 kl. 16:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Til den 10. december har du mulighed for at få indflydelse på spildevandsområdet i Greve. Her holder KLAR Forsyning nemlig forbrugervalg.

KLAR Forsyning åbnede mandag den 4. december op for afstemningen, hvor der skal findes to forbrugervalgte repræsentanter og to suppleanter til bestyrelsen i Greve Spildevand.

Alle myndige personer, der får håndteret spildevand eller tømt bundfældningstank af Greve Spildevand, kan stemme ved valget.

I alt fire kandidater stiller op til valget, og det glæder den tekniske direktør i KLAR Forsyning, Jesper Koziara.

- Jeg glæder mig over, at fire gode kandidater stiller op til næste periode. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi har forbrugervalgte repræsentanter i bestyrelsen, og jeg håber også, at der er rigtig mange, der vil gå ind og stemme, siger Jesper Koziara.

Du kan se en præsentation af de fire kandidater på klarforsyning.dk.

Kandidaterne er Christian Beck, Knud Henning Nielsen, Mette Oht Klitgaard og Torben Lindholm, og de bliver valgt for en periode på fire år og indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2018.

KLAR Forsyning afholder valget elektronisk, og det vil sige, at du kan stemme via klarforsyning.dk fra din computer, iPad og tablet. Du skal bare bruge dit NemID.

Hvis du gerne vil stemme, men ikke har adgang til en computer, kan du møde op på Vasebækvej 40 i Køge, hvor KLAR Forsyning i åbningstiden stiller en computer til rådighed i afstemningsperioden.

Afstemningen lukker den 10. december kl. 24.00.