Hundigeparken er præget af store smukke træer.

Send til din ven. X Artiklen: Nu bliver Hundigeparken forskønnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu bliver Hundigeparken forskønnet

Greve - 08. juni 2020 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart får Hundigeparken åbne tilgængelige stier, bedre skiltning og flere muligheder for leg.

Bevillinger fra byrådet og en donation fra en borger giver tilsammen penge til at forskønne Hundige parken.

- Hundigeparken er et skønt sted, og nu bliver parken vedligeholdt og udviklet, så det er lettere at færdes der. Jeg glæder mig meget til at se flere borgere i parken, når arbejdet er færdigt, siger borgmester Pernille Beckmann (V).

Byrådet godkendte sidste år en udviklingsplan for Hundigeparken, og siden har politikerne bevilliget i alt 200.000 kr. til at få gennemført nogle af udviklingsforslagene i planen.

Midlerne skal bruges til at få anlagt en ny grussti fra Hundige Strandvej og ind i parken, samt til at tynde i beplantningen langs stien, så parken bliver mere åben og tryg at bevæge sig igennem. Herudover bliver der sat et infokort samt et nyt navneskilt ved parkens nye indgang. Mellem Hundigeparken og Strandparken vil der blive tyndet ved de to forbindelsesstier, så de bliver mere tilgængelige og tydelige.

Samtidig har en borger fra Greve Kommune tilbudt at betale for yderligere udviklingsforslag i parken, som omfatter en balancebane, en lund af æbletræer, lægning af forårsløg samt et mindre legeareal af naturstammer.

Greve Kommune afventer lige nu den sidste af i alt fem tilladelser, der er nødvendige at få for at realisere udviklingsforslagene, da parken både er omfattet af fredning og naturbeskyttelser.