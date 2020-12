Send til din ven. X Artiklen: Nej tak til undersøgelse af lukningsforløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej tak til undersøgelse af lukningsforløb

Greve - 15. december 2020 kl. 09:41 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Konservative og Enhedslisten havde på mandagens byrådsmøde stillet forslag om, at forløbet omkring sagen om lukningen af Børnehuset Syd skulle undersøges af en uvildig instans, men det fik de kun opbakning til fra Socialdemokratiet.

Dermed var et flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance imod.

Sagen har tidligere været belyst, og hele vejen igennem har Mehmet Dogru (EL) og Brigitte Klintskov Jerkel (K) blandt andet været utilfredse med, at sagen blev holdt for lukkede døre, og at flere relevante oplysninger, i deres øjne, har været udeladt i sagsbehandlingen.

Grunden til, at de nu tager sagen op, skyldes, at en nu tidligere medarbejder i Greve Kommunes PPR afdeling har sendt et brev til kommunens forvaltning såvel som byrådsmedlemmer.

I det i alt fire sider lange brev oplister hun en lang række kritikpunkter omkring sagens forløb, og hun skriver blandt andet, at en udtalelse fra PPR var blevet taget ud af en kontekst og brugt i sagsfremstillingen.

Her stod, at »De bedst fungerende børn i Børnehuset Syd vil næppe blive betragtet som bedst fungerende i en hvilken som helst anden institution, og nye samarbejdspartnere der træder ind i Syd, får et kulturchok over opgavernes sværhedsgrad og kompleksitet.«

Som Dagbladet tidligere har afdækket, så var citatet taget ud af en længere passage, hvor der forinden var oplistet en række punkter, hvor børnene havde forbedret sig.

- Jeg kunne konstatere, at citatet var plukket ud af den oprindelige kontekst og manipuleret ind i en sammenhæng, jeg ikke kunne genkende, skriver den tidligere PPR-medarbejder i brevet.

Hun skriver videre, at hun kunne konstatere, at det arbejdsdokument citatet kom fra var blevet brugt som argumentation for at lukke institutionen. - Derfor har jeg brug for at understrege, at diagrammet i arbejdsdokumentet ikke er en evidensbaseret måling, skriver hun i brevet.

Dagbladet har været i kontakt med den tidligere medarbejder, som ikke ønsker at kommentere yderligere, end det hun har skrevet. I brevet fremgår det, at det er forløbet omkring lukningen, der fik hende til at sige op i Greve Kommune efter 20 års ansættelse.

Ville til bunds Det er netop den tidligere medarbejders vidnesbyrd, der fik Enhedslisten og Konservative til at stille forslag om en ekstern undersøgelse.

- Det er en alvorlig sag, som vi ønsker at komme til bunds i. Hvor er sagen startet, og hvorfor er et udsagn fra et fortroligt dokumentet blevet manipuleret ind i sagsfremstillingen, lød det fra Brigitte Klintskov Jerkel på byrådsmødet.

- På baggrund af de nye oplysninger er det på sin plads, at det bliver undersøgt. Det er retfærdigt overfor borgerne, at vi er åbne. Derfor håber jeg, at et samlet byråd vil bakke op, lød det fra Mehmet Dogru (EL).

Opbakning var der fra Socialdemokraterne.

- Der er behov for klarhed, og det er i alles interesse, at det undersøges, lød det fra John T. Olsen.

Venstres Claus Jensen, formand for Skole- og børneudvalget, fortalte, at partiet ikke ønskede ikke at tage sagen op igen.

- Der er ikke noget i det brev, som vi ikke har været belyst før. Der er ingen rygende pistol, sagde han.

- Hele sagen har taget udgangspunkt i børnene og at skabe de bedste betingelser for børnene. I udvalget har vi haft to temamøder om sagen tidligere på året, og et enigt udvalg har sagt ja til lukningen, lød det fra Claus Jensen.

Det fik Brigitte Klintskov Jerkel til at tage ordet igen, da hun undrede sig over, at Claus Jensen ikke forholdt sig til selve undersøgelsen.

- Vi ønsker alle det bedste for børnene, men sagen drejer sig om, at vi fremadrettet skal kunne have tillid til de sagsfremstillinger, der kommer fra forvaltningen, det er det, vi skal have undersøgt, og det, du skal forholde dig til, sagde hun.

Men mere kom der ikke fra Claus Jensen. Heller ikke Liberal Alliance eller Dansk Folkeparti havde behov for at forklare, hvorfor de var imod.

- Jeg tolker det som om, at Socialdemokratiet, Enhedslisten og Konservative er for, og at flertalsgruppen er imod, lød det fra borgmester Pernille Beckmann.

Dermed kom sagen ikke videre. Sagen omkring Børnehuset Syd kan dog fortsat få et efterspil, da Ankestyrelsen fortsat behandler en klage fra Konservative og Enhedslisten omkring sagsforløbet.