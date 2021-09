Narkobilister stoppet

Onsdag klokken 10.10 blev en 51-årig mand standset på Greve Centervej, idet politiet havde observeret ham kørende, mens han benyttede håndholdt mobiltelefon. Den 51-årige havde administrativt fået inddraget sin førerret, hvorfor han ikke måtte føre bil, ligesom han var påvirket af narkotika under kørslen. Politiet besluttede at ransage bilen, og her fandt betjentene et femcifret kontantbeløb. Den lokale mand blev anholdt og sigtet for narkokørsel, og han blev taget med på sygehuset for at få udtaget en blodprøve til sagen. Politiet fandt desuden ud af, at han skyldte penge til det offentlige, hvorfor en del af kontantbeløbet blev beslaglagt. Manden blev efterfølgende løsladt, men han er sigtet i alle sagerne.