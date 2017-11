Nældebjerg Børnegård er blevet privat fra den 1. november. Det er der flere årsager til, forklarer institutionens leder, Dorthe Priskorn.

Greve - 27. november 2017 kl. 15:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nældebjerg Børnegård i Greve har været en selvejende institution siden 1971. I sommeren 2016 ansøgte bestyrelsen i Nældebjerg om at overgå til privat drift.

Efter mange lange seje måneder, lykkedes det endelig, og Nældebjerg er blevet privat fra den 1. november.

- Der ligger mange overvejelser bag beslutningen om privatisering. Nogle af de væsentligste grunde er, at Nældebjerg ønsker at kunne være "herre i eget hus" Vi vil for eksempel gerne selv kunne vurdere, hvilke kurser, der giver mening i vores hus, fortæller leder Dorthe Priskorn, som uddyber:

- Kommunen har rigtig mange kursustilbud, og en del af dem er "tvungne" kurser, hvor alle skal deltage. Desværre er ikke alle tilbud relevante for os, og nogle tilbud burde have mere fokus på den enkle institution og hvor institutionen er placeret. Der bliver brugt mange personaleressourcer på kursusdage, som vi hellere ville bruge sammen med børnene.

En anden overvejelse var økonomien. Nældebjerg Børnegård har en god økonomi. Som en privat institution giver det større fleksibilitet at kunne administrere sin egen økonomi og mulighed for at spare op til større investeringer.

- Med en privat daginstitution mener vi også, at et "ejerskab" blandt vores dygtige medarbejdere i Nældebjerg Børnegård vil give en stærkere tilknytning til huset og en selvforståelse af at være en del af et fællesskab, hvor institutionen i dag tilbyder medarbejdere sundhedsforsikringer som et personalegode, fordi personalet er vores vigtigste ressource, så dem skal vi passe godt på, siger Dorthe Priskorn.

En tre vigtig ting er forældreinddragelse, for det er børnens forældre, som i høj grad er med til at skabe de bedste rammer for deres børn, forklarer Dorthe Priskorn.

- Som privat daginstitution, skal vi selv reklamere for at få børn indskrevet og selv håndtere vores venteliste, så derfor er det vigtigt, at institutionen får et godt rygte i vores lokaleområde, siger Dorthe Priskorn, der fortæller, at den dag, institutionen åbnede op til ventelisten, kom der over 25 opskrivninger.

I forbindelse med den endelige overgang til privat drift, vil institutionen invitere til reception på Nældebjergs parkeringsplads fredag den 1. december klokken 15 til 17.

- Vi håber til receptionen at se alle indskrevne børn og forældre, samt mange "gamle" børn og forældre og tidligere ansatte samt samarbejdspartnere. Vi byder på gløgg og æbleskiver.Kaffe/the og juice til børnene, siger Dorthe Priskorn.

På institutionens hjemmeside, Nældebjerg.dk, kan man læse meget mere om Nældebjerg Børnegård.