Nabohjælp forhindrer indbrud i Greve

- Jeg synes, det er dejligt trygt, at naboerne holder øje, og det har vi ligesom givet hinanden mandat til via Nabohjælp - vi ville jo aldrig gå og kigge ind ad naboernes vinduer, når nogen er på ferie, hvis ikke det var for Nabohjælp. Vi får advarsler via Nabohjælp, hvis nogen ser noget mistænkeligt. En varevogn vi ikke kender, fx. Det betyder, at vi alle sammen er en lille smule mere opmærksomme på vores område. Og bare det, at vi holder øje, er jo med til at skræmme tyvene væk, fortæller Lis Rasmussen og tilføjer, at hendes nabolag var relativt indbrudsplaget inden 2016.