Når corona ligner en festival

Michala Johansen, leder af Klub Godset, fortæller, hverdagen er noget forandret på grund af coronaepidemien. Alligevel lykkes det at få det hele til at fungere på en alternativ måde. Foto: Janus Spøhr

Greve - 28. november 2020 kl. 17:32 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Man skal bare træde nogle få skridt ind i Klub Godsets gård, før man får øje på flere hvide telte. Selv om temperaturen synker i denne tid, kan man ved første indtryk derfor fristes til at tro, at unge og pædagoger på Klub Godset er ved at forberede sig på en festivaltur.

Men nej. Der er ikke dækket op til ekstraordinær fest - det er bare et billede på den midlertidige hverdag hos Klub Godset, der bruges af børn og unge fra 14 skoler og institutioner i og omkring Hundige.

I teltene kan der laves bål (siderne er åbne, red.), i kantinen må der kun sidde to ved de runde borde, medmindre de er fra samme bobbel, og i spillerummet er sofaerne skiftet ud med racerstole og bløde stole med afstand.

- De her stole er ret fede, siger Michala Johansen, der er leder af Klub Godset, mens hun viser rundt i lokalerne og er nået til de lave racerstole, hvor drenge og piger kører om kap mod hinanden i et racerspil. Det er her, der tidligere stod en stor sofa, som nu er sendt i skammekrogen.

Når der males eller tegnes, skal tusser og pensler sprittes af efter brug, og andre aktiviteter kan bruges, hvis man har mundbind på. Konstant er der fokus på at holde afstand.

- Vi forsøger at få en hverdag til at fungere, og det går fint, siger Michala Johansen, der også fortæller, at nogle arrangementer i klubbens program er blevet nødt til at blive aflyst på grund af corona.

Begrænset adgang

Normalt kan brugerne af klubben frit gå ud i køkkenet og for eksempel hjælpe med at lave mad, men nu er der begrænset adgang og kun for deltagere med visir.

Ude i gården står nogle stole i et af de hvide telte, og det er her, spillelystne kan sidde og spille brætspil, når de har sprittet det hele af, vel at mærke. Ifølge Michala Johansen er brugerne af klubben meget opmærksomme på at overholde retningslinjerne.

- Mange er bange for at tage smitte med hjem, så de er gode til at gøre, som man skal, siger hun om den midlertidige og besværlige hverdag.

Den betyder blandt andet også, at der er lavet om på rutinerne.

I gården står nemlig nogle håndvaske, som gæsterne skal bruge som det første.

- Håndvask er altid en god idé, så det bliver vi ved med, når corona er overstået, siger Michala Johansen.

Resten af tiltagene bliver sandsynligvis ophævet, når epidemien har sluppet sit tag i Danmark. Til næste vinter betyder det nok også, at børnene og pædagogerne igen kan spille brætspil indenfor i varmen.