Muligvis stjålet: Borgertip fører til fund af motorcykel, scooter og to crossmaskiner

Her fandt de blandt andet motorcykel med bortslebet stelnummer, en scooter, to crossmaskiner og en havetraktor hos en 20-årig mand fra Greve. Politiet beslaglagde de fundne effekter for at kunne undersøge dem nærmere.