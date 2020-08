Modig borger tilbageholdt to formodet tyve

Klokken 01.33 natten til tirsdag fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at fire personer var i gang med at begå indbrud i en varebil på Niels Pedersensvej i Greve.

Det oplyser kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, Charlotte Tornquist, til sn.dk.

- En borger hører noget larm fra en parkeringsplads, og der han undersøger, hvad det er, opdager han, at fire mænd er ved at bryde ind i en varebil. Han kontakter derfor politiet, og samtidig lykkes dem ham at tilbageholde to af mændene, siger Charlotte Tornquist til sn.dk.

Da politiet kom frem fik de først anholdt de to personer på stedet, og det lykkedes også at få anholdt en tredje person, der gemte sig i en bil godt 100 meter der fra.

Den fjerde person er fortsat på fri fod.

De tre anholdte er alle udlændinge fra Polen i alderen 29, 35 og 60 år. De sidder lige nu anhold og sigtet for forsøg på tyveri.

Det skal nu undersøges, hvad der videre skal ske med dem.