Mistænkt for narkokørsel: Forsøgte at snyde politiet med falsk identitet

Onsdag formiddag forsøgte en 24-årig mand fra Østerbro i København at snyde politiet, da han blev stoppet af politiet på rastepladsen i Karlslunde på Køge Bugt Motorvejen, da de skønnede, at han var narkotikapåvirket.

Billisten, der forklarede, at han havde glemt sit kørekort, forsøgte at bilde politiet ind, at han var en 22-årig mand fra Roskilde.

Manden måtte til sidst erkende. at han var ejeren af bilen, og det viste sig, at han tidligere er blevet frakendt sit kørekort.

Derfor endte den 24-årige med at blive sigtet for kørsel i frakendelsestiden og til overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at oplyse falsk identitet til politiet, så en uskyldig dermed risikerede at blive straffet for noget, som vedkommende ikke havde gjort.

Den 24-årige blev kortvarigt frihedsberøvet i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om hash). Han vil senere høre nærmere fra politiet, når sagerne mod ham skal afgøres.