Mistænksom kørsel ledte til stort narkofund

Søndag eftermiddag klokken 15.12 fik Midt- og Vestsjællands Politi det, som de selv kalder for en noget speciel sag. En patrulje blev mistænksom omkring en mands kørsel på Hundige Centervej, hvor de mistænkte ham for narkokørsel. De fik dog meget mere end blot det.

Da patruljen standsede manden viste det sig nemlig, at der var meget mere end "blot" narkokørsel at komme efter. Der var nogle specifikke ting ved manden, der gjorde, at politiet fik mistanke om mere.

En hundepatrulje blev derfor tilkaldt til at ransage bilen - og her fandt politiet "en del narko", som vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi kalder det.

Politiet besluttede ligeledes at ransage mandens bopæl, og her fandt de frem til endnu mere narko. Den præcise mængde ønsker politiet ikke at oplyse.