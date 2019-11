Minister holder dør til Ring 5 åben

Selv om det var et stort emne i blandt andet Greve, Solrød og Køge under valgkampen, er der stadig, her flere måneder efter regeringsskiftet, ikke en afklaring. Da Benny Engelbrecht (S) blev udnævnt til minister med ansvar for trafikken, sagde han, at han ville tænke over den tidligere regerings forslag til trafikale forbedringer, heriblandt Ring 5.

Den har vakt stor debat og modstand, den tidligere VLAK-regerings planer om at undersøge, om den såkaldte transportkorridor mellem Køge og Frederikssundsmotorvejen skal bruges til at opføre en ny 35 kilometer lang motorvej.

