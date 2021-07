- Sagen er lukket ned nu, og vi er bekymret for, at der er ting, som vi ikke har haft lejlighed til at se og forholde os til endnu, lyder det fra John T. Olsen (S). Arkivfoto

Mindretallet stemte ikke for fratrædelsesaftale med kommunaldirektøren

Greve - 06. juli 2021 kl. 16:25 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

I en fælles udtalelse fra Socialdemokratiet, Konservative og Enhedslisten slår de tre partier fast, at de ikke stemte for en fratrædelsesaftale med nu forhenværende kommunaldirektør Claus Thykjær, som Greve Kommune indgik fratrædelsesaftale med i slutningen af juni på grund af »uregelmæssigheder i kommunaldirektørens brug af kommunens kreditkort,« som kommune skrev i en pressemeddelelse.

- Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten har ikke stemt for at indgå en fratrædelsesaftale med den nu forhenværende kommunaldirektør, skriver de.

I udtalelsen fra de tre partier fremgår det også, at de flere gange har anmodet om at få sagen grundigere belyst.

- Vi tre partier har i fællesskab opfordret og foreslået gentagende gange, at byrådet bevilliger en advokatundersøgelse af sagen, skriver de.

- En advokatundersøgelse kunne placere et ansvar, og potentielt spare greveborgerne for op mod to millioner kroner i fratrædelsesgodtgørelse, jf. TV2's omtale af sagen.

Partierne løfter sløret for, at de har givet deres meninger til kende, når sagen har været drøftet på lukkede punkter i byrådssalen, og skriver, at Mehmet Zeki Dogru (EL) fik ført følgende til protokollen.

- Der mangler gennemsigtighed og tydeliggørelse af sagen. Der bør laves en ekstern advokatundersøgelse.

De skriver også, at John T. Olsen fik tilført:

- Vi kan ikke godkende fratrædelsesaftalen, desuden ønsker vi en uvildig advokatundersøgelse af sagen, så sagen kan fuldt belyses.

Til DAGBLADET uddyber borgmesterkandidat John T. Olsen (S), at hele forløbet i hans optik er gået for stærkt.

- Sagen er lukket ned nu, og vi er bekymret for, at der er ting, som vi ikke har haft lejlighed til at se og forholde os til endnu, siger han.

- Derfor ønsker vi sammen med de to andre partier at søge udvidet aktindsigt i sagen og tage stilling til det videre forløb efterfølgende, siger han.

En pointe som partierne også nævner i pressemeddelelsen.

Også Jess Eiberg Hansen (K) mener, at sagsbehandlingen er gået for hurtigt.

- Vi mener, at der skal en grundigere undersøgelse til, før man træffer afgørelse om en fratrædelsesaftale, men sådan en aftale er blevet vedtaget, siger han.

Det er især på baggrund af mediernes beskrivelse af sagerne om rod i den tidligere kommunaldirektørs bilag og brug af kommunens kreditkort, der ifølge Jess Eiberg Hansen gør en grundigere undersøgelse nødvendig.

- Der skal ikke være forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager, ret skal være ret, og skødesløshed skal ikke belønnes. Derfor skal vi til bunds i det her, og det skylder vi også den tidligere kommunaldirektør, fordi der hænger noget over hovedet på ham, som er fortsat er uafklaret, siger han.

Undersøgelse sat i gang Borgmester Pernille Beckmann (V) undrer sig over, at oppositionen ikke mener, at de har haft det fulde overblik over sagen.

- Jeg undrer mig over, at oppositionen ikke har fået svar på deres spørgsmål, for vi har allerede holdt mange møder om sagen. Først i Økonomiudvalget, dernæst holdt vi to møder i byrådet, og senest var vi sammen til en revisionsgennemgang, og hver gang kunne man stille alle de spørgsmål, man ville, lyder det i skriftligt svar til DAGBLADET.

Her forklarer hun også, at en undersøgelse er sat i værk.

- Kommunen har haft en ekstern revision til at gennemgå sagen og alle bilag, og revisionen er kommet med en række anbefalinger, som nu bliver drøftet af byrådet, skriver hun.

John T. Olsen mener dog ikke, at en ekstern revisionsundersøgelse er nok.

- Som nævnt ønsker vi, at byrådet bevilliger en advokatundersøgelse, så vi kan komme til bunds i sagen, og så blandt andet Claus Thykjær kan komme med sin forklaring i sagen, siger han.

Manglende bilag er uacceptabelt

Om den manglende tillid til den nu tidligere kommunaldirektør, som i sidste ende førte til fratrædelsesaftalen med ham, skriver borgmesteren.

- Jeg vil gerne slå fast, at rod i bilag er fuldstændig uacceptabelt. Derfor har kommunen systematisk gennemgået alle kontoudtog på den tidligere kommunaldirektørens kreditkort.

- Nogle af købene er private, og dem har den tidligere kommunaldirektør betalt tilbage.

Vi kan også konstatere, at langt de fleste posteringer viser udgifter, som rent faktisk havde med den tidligere kommunaldirektørs arbejdsopgaver at gøre.

Men det er naturligvis aldrig i orden, at der mangler bilag, og det er på ingen måde i orden, at man som ansat i Greve Kommune ikke efterlever retningslinjerne.