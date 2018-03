Mindeord om Peter Blach Hjorth

Marianne og jeg lærte Peter og hans bror, Aksel, at kende, da vi alle fire i 2000 deltog i en sognerejse til Israel, arrangeret af Knud Erik Braüner. Peter var en trofast kirkegænger og deltog flittigt i koncerter og mange af sognets øvrige aktiviteter. Peter var en seriøs og målrettet personlighed med et åbent sind og et let smil. Han var en hædersmand med et stort overblik og en udpræget sans for økonomi og samtidig et skarpt blik for præcision og detaljer. I 2008 blev han valgt ind i menighedsrådet, hvor han lige siden har varetaget kassererposten på allerbedste vis. Han vil blive savnet.