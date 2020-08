Mehmet Dogru (med diplomet) har valgt at trække sig som formand i Broen. Tidligere næstformand Simon Hermansen (yderst til højre) er valgt til posten. Arkivfoto.

Mehmet Dogru har trukket sig som formand for Broen

Greve - 14. august 2020 kl. 08:33 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke med god vilje, at Mehmet Dogru har valgt at trække sig som formand for Broen i Greve.

Det har været nødvendigt, fordi flere potentielle sponsorer ikke har ment, at de kunne støtte Broen økonomisk, når formanden også sidder som medlem af byrådet i Greve Kommune for Enhedslisten.

- Der er i hvert fald to virksomheder, som giver udtryk for, at de har en mistanke om, at jeg vil bruge donationerne og mit formandskab til at promovere mig selv som politiker, siger Mehmet Dogru.

Broen i Greve en forening, som hjælper udsatte børn til en mere aktiv fritid. Det gør de blandt andet ved at betale kontingenter i sportsklubber og være med til at arrangere begivenheder rundt om i kommunen. Derfor er de afhængige af, at blandt andet lokale virksomheder har lyst til at støtte formålet.

- Jeg er skuffet, fordi jeg havde håbet, at man kunne skille tingene ad og ikke blande politik ind i det. For mig handler det om børnene, og det har det altid gjort.

- Hvis min person står i vejen for, at vi kan få flere penge i kassen, så vil jeg hellere trække mig som formand, siger Mehmet Dogru, der dog fortsætter i Broens bestyrelse.

Broen i Greve blev stiftet i marts 2019 og siden da har de formået at samle 190.000 kroner ind, fortæller den nu tidligere formand.

Holdt sig i bagrunden Mehmet Dogru har igennem en længere periode forsøgt at fjerne fokus fra, at han er formand for Broen, og når nye virksomheder har doneret, så har det i stedet været næstformanden Simon Hermansen, som nu overtager rollen som formand, der har været foreningens ansigt udadtil.

Eksempelvis da Bilka og Broen fornyligt indgik en aftale om, at butikkens kunder kunne donere deres pant direkte til foreningen.

Den tilgang valgte Mehmet Dogru, da han allerede på et tidligt tidspunkt oplevede, at der var mistanke til, at han brugte Broen som politisk platform.

- Jeg kan huske, at jeg delte et opslag på Facebook, da Poul Erik Bech-fonden donerede 50.000 kroner, og her blev der spekuleret i, om det var for politisk vinding, at jeg gjorde det. Siden da har jeg holdt mig mere eller mindre i baggrunden, siger Mehmet Dogru.

Ny formand Som tidligere nævnt er det 25-årige Simon Hermansen, der er foreningens nye formand.

Det var en enig bestyrelse, der pegede på Simon Hermansen.

- Jeg er først og fremmest ærgerlig over, at Mehmet har følt, han var nødt til at trække sig, siger Simon Hermansen.

- Når det er sagt, så er jeg glad for, at bestyrelsen har peget på mig som formand, og at jeg har opbakning fra den kant, siger han.

Samtidig glæder han sig over, at Mehmet Dogru også fortsætter i bestyrelsen.

- Det er utrolig vigtigt, at vi har en person som Mehmet i bestyrelsen. Han er virkelig dygtig og har en masse erfaring, som vi fortsat kan trække på. Det er også rart for mig at have en, som jeg kan spørge til råds undervejs.