Max Bjerregaard fortæller, at han er velsignet med gode gener og har været forskånet for sygdom. Foto: Emil Kristensen

Max er måske Danmarks ældste spinninginstruktør

Det er næsten kun det sølvgrå hår, der giver et lille fingerpeg om, at han ikke er helt ung længere.

Selv forklarer Max Bjerragaard, at han er velsignet med gode gener, men en del af sandheden er også, at han bruger en del timer om ugen på at holde sig i topform.

Under interviewet, som foregår i spinningsalen, er der flere af centerets medlemmer, der lige kigger ind. De er jo vant til at se ham knokle med vægttræningen i det tidsrum.

For Max Bjerregaard spiller det sociale sammenhold også en vigtig rolle. Han forklarer, at han både har det sjovt med kollegaerne i centret og de mange medlemmer, som lægger vejen forbi.

- Alle kender hinanden her nede i centret, og selvom det er en del af Fitness World, så er det et meget hyggeligt, lille træningscenter, siger han og forklarer, at når han omgås en masse mennesker, som er noget yngre, end ham selv, så er det med til at holde ham en smule ungdommelig.