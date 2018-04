Matadorgudstjeneste og sognedag i Karlslunde

I 1985 blev et afsnit af Matador set af over 3,6 millioner seere, det højeste antal seere for nogen TV-udsendelse i Danmark. Matador sendes i disse uger på DR1 for syvende gang, nu i en teknisk forbedret udgave. Det inspirerede Christina Feddersen til at bruge de mange kendte Matador-temaer i gudstjenesten.