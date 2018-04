Send til din ven. X Artiklen: Matador-gudstjeneste og sognedag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Matador-gudstjeneste og sognedag

Greve - 14. april 2018 kl. 05:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oplev en anderledes gudstjeneste i morgen klokken 10.00 i Karlslunde Kirke.

Sognepræst Christina Feddersen glæder sig til at spille på flere tangenter søndag den 15. april.

- Vi afholder Matador-gudstjeneste med filmklip fra TV-serien Matador - og den kan jeg give rigtig mange kommentarer til. Der er mange centrale, menneskelige og kristne temaer, som vi alle genkender i denne meget populære serie. Og hvis jeg siger Mads Skjern, Maude, stuepigen Agnes eller grisehandleren, så ved næsten alle, hvad jeg taler om. Det bliver en anderledes gudstjeneste, siger hun.

I 1985 blev et afsnit af Matador set af over 3,6 millioner seere, det højeste antal seere for nogen TV-udsendelse i Danmark. Matador sendes i disse uger på DR1 for syvende gang, nu i en teknisk forbedret udgave. Det inspirerede Christina Feddersen til at bruge de mange kendte Matador-temaer i gudstjenesten.

Efter gudstjenesten er der brunch i sognegården. Derefter fremlægger menighedsrådet regnskab og budget, og arbejdet med gudstjenester og aktiviteter drøftes.

Der er mulighed for spørgsmål og debat - menighedsrådet vil meget gerne have idéer og forslag. På tidligere sognedage er der kommet mange gode idéer, for eksempel om sommercafeen med kaffe og te, musik og sang. Den blev afholdt flere gange i sommerferien sidste år og fik mange gæster.

I Karlslunde Kirke er det efterhånden blevet en tradition, at gudstjenesten på den årlige sognedag er anderledes end normalt. Christina Feddersen håber, at mange har lyst til at få en anderledes oplevelse den 15. april - alle er velkomne.