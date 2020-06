Se billedserie Det er normal procedure, at politiet møder talstærkt op, når de få meldinger om skydevåben. Foto: Presse-fotos.dk

Massivt politiopbud i Gudekvartet: Vidner så muligt skydevåben

Greve - 10. juni 2020 kl. 11:30 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi var talstærkt til stede i Gudekvarteret tirsdag aften, hvor tungt bevæbnet styrker spærrede dele af området af.

Grunden til det massive opbud er, at vidner havde set en større gruppe personer løbe hen til en forulykket bil, og vidnerne mente at have set et skydevåben.

- Det kan se voldsomt ud, men det er normal procedure, at vi møder talstærkt op, når der er tale om en sag med et muligt skydevåben, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Hele miseren opstod, da en 22-årig mand fra Ringsted følte sig forfulgt af en anden bil, da han tirsdag aften kørte rundt i området, det forklarer Martin Bjerregaard.

Den 22-årige har forklaret, at han derfor kørte fra området, men kørte galt i krydset mellem Godsvej og Hundige Centervej.

Her bemærkede flere vidner så, at en større gruppe skyndte sig hen til bilen, og det var her, at de mente at have set et skydevåben, og derfor kontaktede de politiet.

De fandt lidt senere frem til den 22-årige, der var sluppet fra gruppen af mennesker, i et nærtliggende villakvarter, og vidner forklarede, at den større gruppe forsvandt ind Gudekvarteret.

- Vi har ikke fundet frem til nogen, udover den 22-årige, som kan mistænkes eller sigtes i sagen, siger Martin Bjerregaard.

- Det er nu vores opgave at finde ud af den anden side af sagen, og vi er meget interesseret i at vide, hvorfor den store gruppe mennesker løb over til den forulykkede bil.

Påvirket af narko Den 22-årige mand fra Ringsted endte dog med selv at blive sigtet i sagen, da det viste sig, at han var påvirket af narkotika, da han kørte rundt i bilen og senere kørte galt.

I sin iver efter at komme væk fra Gudekvarteret strejfede den 22-årige en varvogn, der holdt parkeret i området.

Har man set eller hørt noget, der kan hjælpe politiet, kan de kontaktes på 114.