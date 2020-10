Mand fundet død på parkeringsplads: Efterforskes som drab

En 47-årig mand blev mandag morgen fundet død på en offentlig parkeringsplads i Hedeland ved Tune. Sagen efterforskes som et drab.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestsjællands Politi modtog mandag morgen kl. 07.12 en anmeldelse fra en borger, der havde fundet en livløs person på en offentlig parkeringsplads i Hedeland nordvest for Tune.

Ambulancepersonale og politiet kunne efterfølgende konstatere, at der var tale om en mand, som var afgået ved døden. Parkeringspladsen blev afspærret, så retsmedicinere, kriminalteknikere og efterforskere kunne undersøge liget og omgivelserne nærmere.

Undersøgelserne på stedet gør, at politiet efterforsker fundet af den afdøde mand som en drabssag. Resultatet af de foreløbige tekniske undersøgelser var med til at identificere den afdøde som en 47-årig mand fra Hvidovre, hvis pårørende er underrettet.

På parkeringspladsen, hvor den 47-årige blev fundet, holdt en ældre, blå personbil af mærket Toyota Avensis, som viste sig at tilhøre den nu afdøde.

Bilen skal nu undersøges nærmere for eventuelle spor. Midt- og Vestsjællands Politi vil gerne i kontakt med personer, der har bemærket noget usædvanligt på eller ved parkeringspladsen i Hedeland nordvest for Tune i løbet af natten mellem søndag og mandag eller i de tidlige morgentimer mandag forud for anmeldelsen kl. 07.12.

Oplysninger i sagen bedes givet til Midt- og Vestsjællands Politi på telefon 4635-1448 eller via nærmeste politi på tlf. 114.

Politiet har ikke yderligere oplysninger i øjeblikket, men vil udsende en opfølgende pressemeddelelse i tilfælde af nye oplysninger i sagen.