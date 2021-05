Mand dømt for voldtægt af barn: Så mange år skal han i fængsel

'Det er altid fedt at voldtage en 13-årig pige' og 'tænk, at jeg spiste dig, før du gik i puberteten.' Sådan har en i dag 29-årig mand blandt andet skrevet i en besked til en 11 år yngre pige.

Retten i Roskilde har idømt manden, der var bosiddende i Greve, en samlet straf på fem års fængsel for i en årrække at have udnyttet pigen. Straffen er givet for voldtægt af et barn under 12 år, et ulovligt seksuelt forhold til en mindreårig samt for besiddelse af mere end 4000 børnepornografiske billeder, hvoraf en del af dem var af pigen.

I retten har både den dømte og pigen fortalt, at den dømte var en ven af familien. Da pigen var cirka otte år gammel, satte hun sig på den dømtes skød, og han begyndte at stikke fingre i hendes anus og skede.

Inden pigen fyldte 12 år, havde de oralsex første gang. Et til to år senere havde de penetrationssex første gang, og det har det haft efterfølgende mere end 10 gange. Retten lagde i sin vurdering vægt på, at manden har udnyttet sin fysiske overlegenhed overfor den 11 år yngre pige, der i dag er 18 år gammel.

Som nævnt er der under retssagen brugt adskillige beskeder, som den dømte har sendt til pigen, der blev betegnet som hans kæreste. Blandt andet har han skrevet, at han elsker hende.

Turde ikke sige fra

Offeret for overgrebene har forklaret, at hun var bange for at miste sin fortrolighed og sit venskab med den dømte mand, og at hun derfor ikke sagde fra, da manden ville have sex.

Hun har også forklaret, at de havde et hemmeligt kæresteforhold fra hun var 12 år gammel, til hun var 14 år. Hun sagde efterfølgende fra over for ham, fordi hun syntes, at de skulle være ældre, før de kunne være kærester.

Hun har også forklaret, at den dømte købte mange gaver til hende, deriblandt mærketøj og parfumer. Hendes forklaring har retten fundet troværdig, detaljeret og sammenhængende.