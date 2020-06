Mand dømt for chikane og trusler mod ekskæreste

En 38-årig mand fra Ishøj er blevet idømt otte måneders ubetinget fængsel for lang tids trusler, chikane og voldelig adfærd overfor sin ekskæreste.

Greve - 06. juni 2020 kl. 06:49 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Utallige opkald og beskeder, vold, hærværk, voldsomme trusler, indbrud og en masse overtrædelser af et tilhold - i alt 27 anklager, blev manden kendt skyldig i.

En 38-årig mand fra Ishøj er blevet idømt otte måneders ubetinget fængsel for lang tids trusler, chikane og voldelig adfærd overfor sin ekskæreste. Anklageskriftet indeholdt 27 punkter og den 38-årige mand blev kendt skyldig i dem alle.

13. marts 2019 smadrede han en dør og dørkarm hos kvinden. 8. august 2019 slog han hende i ansigtet med flad hånd, samt på skulderen med knyttet og spyttede hende i ansigtet, og sagde " Vent og se, jeg brækker nakken på dig", mens deres to-årige søn kiggede på.

17. august 2019 skaffede han sig midt om natten adgang til ekskærestens lejlighed ved at klatre op på en altan og ind ad en åben dør.

Fra 1. til 17. september forsøgte han via WhatsApp igen og igen at få kontakt til hende. Så meget, at han 4. september fik et tilhold, som ikke holdt ham tilbage.

Nogle dage forsøgte han 100 gange med beskeder og videoopkald, bliver det beskrevet i dommen.

Nogle af beskederne er meget truende: "Ved du hvad der sker, når man sprætter en op fra røvhul til strube", lød en af de beskeder, der blev gengivet i anklageskriftet. Beskederne har både gjort kvinden og hendes familie bange, mens den 38-årige i retten forklarede sætningen som "en joke".

12. oktober tog han kontakt til hende udenfor hendes bopæl, hvor han stjal hendes iPhone.

7. februar kontaktede han igen ekskæresten to gange og forfulgte hende i bil, slog og sparkede på den bil hun sad i - begge gange.

9. februar 2020 havde den 38-årige mand en lang sms-korrespondence med en familierådgiver fra Greve Kommune, hvor hun kom til at frygte for sit og andres liv.

10. februar skar han alle dækkene op på to biler, som også fik ridser og buler med på vejen, og 12 februar gjorde han det på endnu en bil - bilerne tilhørte ekskæresten og hendes papfar.

I dommen skriver dommeren, at ekskæresten - efter de stoppede forholdet - har forsøgt at lade drengene se deres far, men at den tiltalte ikke har villet indordne sig under de regler og rammer, der gælder for samvær.

I stedet har han, med rettens ord, systematisk og vedvarende forfulgt og chikaneret hende - hvilket også er årsagen til, at manden blev sendt i fængsel - altså fik en ubetinget straf.

Dommen indebærer også, at han skal betale sagens omkostninger og betale skadeserstatning til et forsikringsselskab for skaden på bilerne.

Derudover åbner sagen også for, at kvinden kan lægge et erstatningskrav eller et civilt søgsmål.