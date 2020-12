Mand blev syg bag rettet og ramte anden bilist

Tirsdag morgen skete der et færdselsuheld på Køge Bugt Motorvejen ved Karlslunde. Her stødte flere bilister sammen i det nordgående spor, så politiet måtte rykke til færdselsuheldet. Ingen var kommet til skade ved uheldet, hvor hele fem bilister var involveret. En 58-årig mand kørte i en personbil i anden vognbane, da der opstod kødannelse foran ham. Han bremsede hårdt op, men en 26-årig kvinde, der kørte bag ham også i en personbil, opdagede dette for sent, så hun stødte ind i den 58-åriges bil. Dette sammenstød medførte, at tre yderligere bilister ikke kunne nå at bremse op, så de også stødte sammen. Skaderne på de implicerede køretøjer var minimale.

Klokken 14.35 fik politiet anmeldelse om et færdselsuheld mellem to bilister, der som kørende i hver sin retning var stødt sammen. En ambulance og en lægehelikopter var sendt til uheldsstedet, hvor politiet fik kontakt til en uskadt, 29-årig mand fra Tune. Han var i varebil kørt ad Greve mod vest, da en modkørende personbil langsomt og vedvarende trak længere og længere over mod modsatte kørebanehalvdel. Trods forsøg på at gøre opmærksom på faren og undvigemanøvre kunne den 29-årige ikke undgå at blive ramt på venstre forskærm af personbilen, der blev ført af en 70-årig mand fra Tune. Ved den foreløbige undersøgelse af ham på uheldsstedet tydede alt på, at han havde fået et ildebefindende under kørslen, hvilket var årsagen til uheldet. Den 70-årige var ikke kommet til skade som følge af selve uheldet, men fik den fornødne behandling i anledning af sit ildebefindende.