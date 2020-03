Arkivfoto: Katrine Wied

Mand anholdt og mistænkt for krænkelse af børn

En 60-årig mand fra Greve fremstilles i formiddag i grundlovsforhør i en sag om bestilling af børneporno på nettet og krænkelse af børn og unge, som han kørte med som handicapchauffør.

Greve - 11. marts 2020

En 60-årig mand fra Greve er tirsdag formiddag blevet anholdt som mistænkt i en sag om overgreb mod mindreårige børn og unge, det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Grundlovsforhøret startede klokken 9.30 ved Retten i Roskilde, hvor anklageren vil begære dørlukning i en sag som omhandler adskillige tilfælde, hvor den 60-årige har bestilt og betalt for livestreaming af overgreb begået mod børn under 12 år i udlandet. Derudover er den 60-årige mistænkt for at videreformidle fotografier af børneporno på nettet.

Sagen mod den 60-årige omhandler desuden flere tilfælde af overgreb, som den sigtede er mistænkt for at have forøvet i sit arbejde som handicapchauffør i Roskilde og Greve kommune. Politiet er i tæt dialog med de berørte kommuner om sagen.

I forbindelse med anholdelsen foretog politiet ransagninger, hvor der blev beslaglagt materiale, som politiet skal undersøge nærmere.

- Vi er på et meget tidligt stadie i efterforskningen og politiets fokus har været at skride hurtigt ind for at forhindre yderligere overgreb. Der ligger en stor efterforskningsmæssig opgave foran os, som skal afklare omfanget af sagen, siger efterforskningsleder ved afdelingen for personfarlig kriminalitet, politikommissær, Kim Løvkvist.