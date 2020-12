Arkivfoto: Anne Wandahl

Mand anholdt for chikane mod ATK-vogn

Greve - 15. december 2020 kl. 12:30 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Greve: En 55-årig mand, der var ude at lufte sin hund, er blevet sigtet for at forhindre politiet i at udføre deres arbejde.

Mandag aften klokken 18.20 har han, ifølge Midt- og Vestsjællands Politi, chikaneret politiets blitzvogn på Greve Centervej.

Manden stillede sig foran bilens måleudstyr, så den ikke kunne måle hastigheden på de biler, der kørte forbi. En blitz fra vognen fik manden til at fare op, men alligevel blev han stående foran målevognen.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi forklarer kommunikationsmedarbejder, Charlotte Tornquist, at manden demonstrativt stillede sig i vejen for politiets arbejde:

-Det, de oplever i ATK-vognen er, at han står helt tæt på. Det er ikke fordi han er kommet i vejen ved et uheld. Det, de oplever, er at det er en bevidst handling. ATK-målerne oplever, at han stiller sig foran, som en bevidst handling, siger hun.

Sjælden sag

Charlotte Tornquist forklarer, at det er sjældent, at ATK-vognene tilkalder assistance:

- ATK-vognene har mange oplevelser med borgerne derude, som ikke leder til anmeldelser. Det er meget sjældent, at der bliver sendt en patrulje ud. Men det er det, ATK-folkene har skønnet i det her tilfælde, fortæller hun og forklarer, at sagen er et enkeltstående tilfælde, som hun ikke har oplevet før.

En patrulje blev sendt til stedet, men da var manden med hunden gået fra stedet. Patruljen fandt frem til den 55-årige mand fra Greve, længere nede ad Greve Centervej, hvor de tog kontakt til ham. Han er sigtet for at lægge hindringer i vejen for at politiet kunne udføre deres arbejde. Han blev afhørt til sagen, men nægter at have gjort noget galt. Politiet har nu sikret det foto, som blev taget af den mistænkte ved ATK-bilen, som dokumentation i sagen og den 55-årige kan forvente at høre mere fra politiet i sagen.

At forhindre politiet i at udføre deres arbejde er en straffelovsovertrædelse, som kan straffes med bøde og op til halvandet års fængsel - denne sag vil formentligt blive afgjort med en bøde.