Mænd med kniv ved institution

To mistænkelige mænd blev søndag aften set ved daginstitutionen Solstrålen på Blågårdsvej i Greve. Politiet fik anmeldelse om det mistænkelige forhold klokken 19.53Politiet kørte derfor ud for at undersøge sagen. Da patruljen kom frem løb de to mænd i det samme fra stedet, men betjentene løb efter de to mænd. Den ene blev anholdt på Snebærhegnet og kort efter fik en patrulje fat i den anden.