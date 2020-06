Gerningsmanden blev senere på aftenen standset og anholdt på Hillerødmotorvejen. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Mænd havde økonomisk mellemværende: 49-årig truede med softgun

04. juni 2020

Karlslunde: Onsdag formiddag opsøgte en 49-årig mand fra Skævinge en 49-årig mand fra Rødovre og truede ham med en softgun.

Det hele udspillede sig på en adresse i Karlslunde, hvor manden fra Rødovre befandt sig.

De to mænd havde et økonomisk mellemværende, og da der opstod uenighed mellem dem, blandede en tredje mand sig. Det fik den 49-årige mand til at trække en pistollignende genstand og true de to mænd med den. Det viste sig senere, at der var tale om en softgun.

Politiet iværksatte en massiv eftersøgning efter den flygtede 49-årige mand. Senere på aftenen fandt politiet frem til, at den mistænkte kørte ad Hillerødmotorvejen i Nordsjællands politikreds.

Politiet fik standset den mistænkte 49-årige mand, som blev anholdt uden dramatik. Hans bil blev ransaget, hvor der mellem førersæderne blev fundet den pistollignende genstand, som viste sig at være en softgun med lyddæmper. Politiet sigtede den 49-årige for trusler på livet.

Softgunnen blev beslaglagt, da den var brugt til at true med, men den er i sig selv ikke ulovlig at besidde. Den 49-årige var desuden kraftigt påvirket af spiritus, så han blev sigtet for spirituskørsel og fik udtaget en blodprøve.

Politiet ransagede den 49-årige bopæl, men fandt intet ulovligt. Den anholdte blev taget med i detentionen til afrusning, og blev torsdag morgen afhørt til sagen. Sagen blev vurderet af anklagemyndigheden, som ikke skønnede at der var grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. Han blev derfor løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.