Se billedserie Pernille Beckmann så til, da Henrik Eisenhardt tog et spadestik, kort forinden havde hun selv haft spaden i jorden. Foto: Kim Rasmussen.

Luksusboliger i skoven rykker et skridt nærmere

Greve - 26. marts 2021 kl. 16:28 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

På grund af coronarestriktionerne udeblev den helt store fest, da der blev taget første spadestik til de kommende kædevillaer i Strandskoven på Greve Strandvej 94.

Som fotograf Kim Rasmussen også knastørt konstaterede.

- Det er første gang, at jeg har kunnet have alle deltagerne til et første spadestik med på et billede.

Det skyldtes selvfølgelig coronarestriktionerne, og selvom arrangementet i sagens natur foregik udendørs, så blev der på grund af forsamlingsforbuddet ikke lukket flere end 10 ind på byggepladsen.

Det skal siges, at der blev fulgt nysgerrigt med fra den anden side af Strandvejen, hvor der også var folk, der havde taget opstilling.

Det gjorde dog ikke bygherres glæde mindre, at der ikke var større publikum.

Projektudviklingsdirektør hos HK Byg Enterprise A/S, Henrik Eisenhardt lagde i sin tale ud med at takke det gode samarbejde med kommunen, samarbejdet med ejendomsmæglerkæden Kjeldskov, som står for salget og selvfølgelig også sine egne ansatte.

Derefter glædede han sig over, at projektet nu går ind i en ny fase, hvor man inden længe vil kunne se nye boliger skyde op.

- Vi har allerede arbejdet på projektet i tre år, så det er rart, at vi nu for alvor kan komme i gang med byggeriet, siger han til Dagbladet.

Stor efterspørgsel Når byggeriet for alvor kan gå i gang, så skyldes det, at der på nuværende tidspunkt er blevet solgt så mange boliger, at finansieringen er faldet på plads.

Ud af de 18 boliger, er der solgt 12, lyder det fra ejendomsmægler Mogens Hansen fra Kjeldskov, som også forklarer, at der er stor interesse for de sidste seks.

- Indenfor de seneste uger er det gået rigtig stærkt med at få dem solgt, og jeg kan faktisk ikke give en god forklaring. Måske har det noget med årstiden at gøre, siger han.

Han kan dog fortælle, at tre boliger er solgt til greveborgere.

- Ellers er det primært tilflyttere fra København, som kommer fra lejligheder, siger Mogens Hansen.

Noget uvant for byggeri på Strandvejen, så har Strandskoven ikke tiltrukket sig den store opmærksomhed. Det har borgmester Pernille Beckmann også lagt mærke til, og i sin tale inden første spadestik roste hun bygherre for at have lavet et projekt, som falder i borgernes smag og for den gode dialog, de har haft med områdets øvrige boligejere.

Derudover glæder hun sig til at se det endelige resultat.

- Jeg tror det bliver anderledes, end hvad man ellers ser på Strandvejen, og det er positivt, at det er et byggeri, der tager højde for natur og miljø og vægter fællesskab højt, siger hun.

På grunden Greve Strandvej 94 bliver der som sagt opført 18 kædevillaer. De er i to etager og størrelsen varierer mellem cirka 170 og 200 kvadratmeter.

Priserne på boligerne varierer mellem 5.950.000 kroner og 6.750.000 kroner.