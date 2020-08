En medarbejder på Strandcentret er testet positiv for corona. Det er første gang, at en plejehjemsansat i Greve Kommune testes postiv. Pressefoto.

Lukket for besøg: Ansat på plejehjem smittet med corona

For første gang siden coronapandemiens start er en fra Greves plejecentre testet positiv. Der er tale om en medarbejder på Strandcentret, som modtog svar på sin test onsdag aften, hvorefter afdelingen blev lukket for besøg.

-Vi tager situationen meget alvorligt og vil gøre alt det er i vores magt, for at få inddæmmet smittet, siger Martin Nordentoft Rasmussen, chef for Center for Sundhed & Pleje.