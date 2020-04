Dinah Bergdahl (th.) driver Bergdahls Festbutik sammen med Lonnie og Torben Bergdahl. Virksomheden. har netop indgået samarbejde med to af Greves andre mindre virksomheder. Arkivfoto: Jane Aunsbjerg Villadsen.

Lokalt samarbejde opstår i corona-skyggen

Greve - 14. april 2020 kl. 10:27 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre lokale virksomheder Bergdahls Festbutik, Jordbay og Champagne for Alle har indgået et samarbejde, som skal give lidt ekstra kroner i kassen i disse trængte corona-tider.

Derfor har de i fællesskab sammensat en kasse, der indeholder en flaske champagne, chokoladeovertrukne jordbær og en festlig ballon, der forhåbentlig kan skabe lidt glæde i hverdagen.

- Tiden er til at tænke kreative tanker og skabe nogle samarbejder, der kan øge salget i de her tider, siger Dinna Arbo, der er medejer af Champagne For Alle.

- Vores tanke har været, at vi gerne vil bringe lidt Valentinsdags-stemning og kærlighed ind i april. Vi tænker, at der kan være brug for det i de her tider, hvor folk er »fanget« i deres hjem og ikke omgås så mange andre end deres familie, siger hun.

For Dinah Bergdahl, medejer af Bergdahls Festbutik, handler samarbejdet ligeså meget om at sprede glæde i lokalsamfundet, da den indtjening, de har på en enkelt ballon, ikke rokker meget i det store billede.

- Vi vil gerne være med til at støtte op i lokalsamfundet, da lokalsamfundet i høj grad støtter os, når vi er i mere normale tider, siger Dinah Bergdahl.

- Og en ballon kan jo være med til at sprede glæde for både de store og de små i husstanden, siger hun.

Samtidig handler samarbejdet også om, at Bergdahls Festbutik gerne vil vise omverdenen, at de stadig er her, også når krisen er overstået.

- Folk må ikke tro, at vi forsvinder, og derfor gør vi meget ud af at vise os frem på sociale medier, og med den her kasse kan vi gøre folk klar over, at vi er klar med pynt og festudstyr, når man igen må holde fester, siger hun.