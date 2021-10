Byggegrunden, hvor Strandby Have og Strandby Huse skal bygges.Arkivfoto.

Lokalplaner godkendt: Nye boliger på vej

Greve - 06. oktober 2021 kl. 10:11 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Hundige: Der skal bygges flere boliger, og de skal være en del af en attraktiv, grøn og tryg bydel i Hundige.

På seneste byrådsmøde var der nemlig flertal for at godkende lokalplanerne, der baner vejen for tre punkthuse med cirka 48 lejelejligheder i varierende størrelser. Kommunens håb er, at de nye boliger vil tiltrække flere ressourcestærke borgere. Etageboligbebyggelserne kommer til at hedde Strandby Huse og Strandby Have.

- Der er lagt op til, at boligerne bliver varierede, og at der kommer lyse farver og luft omkring bygningerne. Vi ønsker alle, at Hundige vil opleves mere tryg og rar at færdes og bo i, og det er min overbevisning, at vi når det med de her lokalplaner, siger Marc Genning (V), der er formand for Plan- og Udviklingsudvalget.

Han forklarede på byrådsmødet, hvor lokalplanerne blev vedtaget, at byrådet blandt andet lægger sig op ad rapporter, som for eksempel Det Kriminalpræventive Råd har udarbejdet. Her er konklusionen, at flere varierede boliger giver mere tryghed.

Lokalplanerne åbner for, at der kan bygges i op til 20 meters højde. Det er for meget, mener Enhedslisten.

- Vi er imod lokalplanerne, fordi vi synes, at der skal være flere almene boliger. Samtidig bygges der meget i højden. Vi er ellers glade for de grønne områder, der kommer. Man skal også passe på med at sige, at fordi der bliver bygget flere boliger, falder kriminaliteten, lyder det fra Mehmet Zeki Dogru fra Enhedslisten.

Socialdemokratiet stemte for.

- Vi har et ønske om at skabe tryghed omkring stationen, og vi har en forhåbning om, at byggeriet vil skabe mere tryghed, siger partiets gruppeformand, John T. Olsen.

I alt blev fire lokalplaner for Hundige-området godkendt. Lokalplan nummer 11.57 giver mulighed for opførelse af tre punkthuse med mulighed for etageboliger i maksimalt fire etager med en maksimal bygningshøjde på 20 meter og en maksimal bebyggelsesprocent på 90. Den lokalplan er konservative imod.

- Vi stemmer imod lokalplan 11.57 med bemærkninger om, at vi er imod højden på op til 20 meter, og at der ikke stilles større krav til etagebyggeriets arkitektoniske udtryk samt en bekymring for støjbelastningen i boligerne og en bebyggelsesprocent på op til 90 procent, lyder det fra Brigitte Klintskov Jerkel fra konservative.

I lokalplanerne står der, at der skal være åbne områder med forskellige typer af grøn beplantning og mulighed for leg og ophold, som indbyder til udeliv. Desuden bliver et eksisterende regnvandsbassin ved Strandby Have udvidet og får en rekreativ udformning til glæde for de kommende beboere og andre beboere i lokalområdet. Der opføres også en daginstitution i området. Institutionen er en tredje lokalplan, der er under udarbejdelse. Den kommer til at ligge ovre på den anden side af Frydenhøj Allé overfor Strandby Have.